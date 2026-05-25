Українців стали частіше висилати з ЄС: кого повертають першими

Країни ЄС частіше повертають українців, які порушили міграційне законодавство. Найчастіше йдеться про тих, хто незаконно перетнув кордон, не оформив документи або скоїв правопорушення.

Про це повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко в інтерв’ю “Главкому”.

За її словами, з 2024 року країни ЄС поступово активніше застосовують механізм реадмісії. Він передбачає повернення громадян, які незаконно перебувають на території іншої держави або втратили підстави для перебування.

“Країни ЄС повертають громадян України як порушників міграційного законодавства. Особливо це стосується тих громадян, які незаконно перетнули кордон”, — сказала Науменко.

Вона уточнила, що йдеться не лише про людей, які потрапили до ЄС через Тису. Повертають також тих, хто вчасно не оформив документи на проживання або скоїв правопорушення, після чого країна ЄС скоротила їм термін перебування.

Науменко додала, що від європейських країн, зокрема Польщі, Чехії та Німеччини, надходить багато запитів щодо повернення українців — і чоловіків, і жінок.

Водночас, за даними ДПСУ, у січні-квітні 2026 року в’їздів українців в Україну було трохи більше, ніж виїздів: 4,186 млн проти 4,169 млн. У ДМС називають це першим періодом позитивної динаміки від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що раніше Україну назвали країною з найбільшим чистим міграційним приростом у світі у 2025 році. За даними Світового банку та ООН, показник зріс на 4,4% населення, що пов’язують із поверненням частини українських біженців.

Водночас аналітики застерігали, що після війни значна частина українців може залишитися за кордоном. У Центрі економічної стратегії прогнозували, що до України можуть не повернутися від 2,1 млн до 3 млн громадян, а економічні втрати у найгіршому сценарії можуть становити майже 10% ВВП.