Украинцев стали чаще высылать из ЕС: кого возвращают первыми

Страны ЕС чаще возвращают украинцев, которые нарушили миграционное законодательство. Чаще всего речь идет о тех, кто незаконно пересек границу, не оформил документы или совершил правонарушение.

Об этом сообщила председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко в интервью "Главкому".

По ее словам, с 2024 года страны ЕС постепенно активнее применяют механизм реадмиссии. Он предусматривает возвращение граждан, которые незаконно находятся на территории другого государства или потеряли основания для пребывания.

"Страны ЕС возвращают граждан Украины как нарушителей миграционного законодательства. Особенно это касается тех граждан, которые незаконно пересекли границу", — сказала Науменко.

Она уточнила, что речь идет не только о людях, которые попали в ЕС через Тису. Возвращают также тех, кто вовремя не оформил документы на проживание или совершил правонарушение, после чего страна ЕС сократила им срок пребывания.

Науменко добавила, что от европейских стран, в частности Польши, Чехии и Германии, поступает много запросов по возвращению украинцев — и мужчин, и женщин.

В то же время, по данным ГПСУ, в январе-апреле 2026 года въездов украинцев в Украину было немного больше, чем выездов: 4,186 млн против 4,169 млн. В ГМС называют это первым периодом положительной динамики с начала полномасштабной войны.

Напомним, что ранее Украину назвали страной с самым большим чистым миграционным приростом в мире в 2025 году. По данным Всемирного банка и ООН, показатель вырос на 4,4% населения, что связывают с возвращением части украинских беженцев.

В то же время аналитики предостерегали, что после войны значительная часть украинцев может остаться за границей. В Центре экономической стратегии прогнозировали, что в Украину могут не вернуться от 2,1 млн до 3 млн граждан, а экономические потери в худшем сценарии могут составить почти 10% ВВП.