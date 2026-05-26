У Башкирії сама собою загорілася нафтобаза (фото)
Примітно, що повітряної тривоги не було і про атаки не повідомлялося. Але нафтобаза біля села Кандри загорілася в ніч на 26 травня.
У селі Кандри загорілися, а згодом розлилися 8 резервуарів. Пожежу вдалося ліквідувати, повідомляють місцеві ЗМІ.
Постраждала одна людина, але від госпіталізації вона відмовилася.
Пожежа сталася на території нафтобази ТОВ "ИнтэкХим" у селі Кандри Туймазинського району. За попередніми даними, спочатку загорівся тягач із причепом, після чого вогонь перекинувся на цистерни з мазутом. На території бази розташовано десять ємностей об'ємом по 100 кубометрів. Вісім із них згоріли.
ЗМІ про пожежу повідомили вкрай скупо і в загальних рисах. Але місцеве МНС запевнило, що загрози поширення вогню і населеному пункту немає. Перевірити ці повідомлення неможливо.
Нагадаємо, після атаки українських дронів російський нафтопереробний завод NORSI в Нижньогородській області частково зупинив роботу.
А нафтопереробний завод у Москві зупинив роботу після атаки дронів 17 травня.