У Башкирії сама собою загорілася нафтобаза (фото)

Примітно, що повітряної тривоги не було і про атаки не повідомлялося. Але нафтобаза біля села Кандри загорілася в ніч на 26 травня.

У селі Кандри загорілися, а згодом розлилися 8 резервуарів. Пожежу вдалося ліквідувати, повідомляють місцеві ЗМІ.

З десяти резервуарів залишилося два

Постраждала одна людина, але від госпіталізації вона відмовилася.

Пожежа сталася на території нафтобази ТОВ "ИнтэкХим" у селі Кандри Туймазинського району. За попередніми даними, спочатку загорівся тягач із причепом, після чого вогонь перекинувся на цистерни з мазутом. На території бази розташовано десять ємностей об'ємом по 100 кубометрів. Вісім із них згоріли.

ЗМІ про пожежу повідомили вкрай скупо і в загальних рисах. Але місцеве МНС запевнило, що загрози поширення вогню і населеному пункту немає. Перевірити ці повідомлення неможливо.

Нагадаємо, після атаки українських дронів російський нафтопереробний завод NORSI в Нижньогородській області частково зупинив роботу.

А нафтопереробний завод у Москві зупинив роботу після атаки дронів 17 травня.