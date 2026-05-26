В Башкирии сама собой загорелась нефтебаза (фото)

Примечательно, что воздушное тревоги не было и об атаках не сообщалось. Но нефтебаза у села Кандры загорелась в ночь на 26 мая.

В селе Кандры загорелись, а впоследствии разлились 8 резервуаров. Пожар удалось ликвидировать, сообщают местные СМИ.

Из десяти резервуаров осталось два

Пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.

Пожар произошел на территории нефтебазы ООО "ИнтэкХим" в селе Кандры Туймазинского района. По предварительным данным, сначала загорелся тягач с прицепом, после чего огонь перекинулся на цистерны с мазутом. На территории базы находятся десять емкостей объемом по 100 кубометров. Восемь из них сгорели.

СМИ о пожаре сообщили крайне скупо и в общих чертах. Но местное МЧС заверило, что угрозы распространения огня и населенному пункту нет. Проверить эти сообщения невозможно.

Напомним, после атаки украинских дронов российский нефтеперерабатывающий завод NORSI в Нижегородской области частично остановил работу.

А нефтеперерабатывающий завод в Москве остановил работу после атаки дронов 17 мая.