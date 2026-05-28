Не треба говорити "вали звідси": чоловік в ефірі польського каналу попросив не ображати українців

Інцидент трапився прямо під час трансляції пресконференції поліції Варшави. Правоохоронці здивувались, але надали українцю можливість висловитись.

Чоловік, який представився як Олександр Шевченко, перервав офіційний захід, щоб звернутися до польського народу у прямому ефірі каналу Telewizja Republika.

Чоловік вибачився, що перериває ефір та за те, що не дуже добре розмовляє польською мовою. А потім польською з проханням до поляків.

"Чи можу я попросити, щоб польський народ не говорив українцям "звалюй в Україну з Польщі". Я люблю Польщу, люблю польський народ, люблю жити тут. Це наші брати", - сказав Олександр, використавши нецензурний вислів, який часто звучить у соцмережах : "spierdalaj na Ukrainę".

Чоловік пояснив, що його вчинок — це крик душі через негативне ставлення, з яким він та інші українці іноді стикаються у Польщі. Після його імпровізованого виступу пресконференція продовжилась.

А виступ Олександра став вірусним і розійшовся по соцмережам, викликавши жваві дискусії про ставлення до українських біженців у Польщі та про те, наскільки доречним був такий спосіб привернення уваги.

