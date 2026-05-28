Не надо говорить "вали отсюда": мужчина в эфире польского канала попросил не оскорблять украинцев

Инцидент произошел прямо во время трансляции пресс-конференции полиции Варшавы. Правоохранители удивились, но предоставили украинцу возможность высказаться.

Мужчина, который представился как Александр Шевченко, прервал официальное мероприятие, чтобы обратиться к польскому народу в прямом эфире канала Telewizja Republika.

Мужчина извинился, что прерывает эфир и за то, что не очень хорошо разговаривает на польском языке. А потом на польском с просьбой к полякам.

"Могу ли я попросить, чтобы польский народ не говорил украинцам "сваливай в Украину из Польши". Я люблю Польшу, люблю польский народ, люблю жить здесь. Это наши братья", — сказал Александр, использовав нецензурное выражение, которое часто звучит в соцсетях: "spierdalaj na Ukrainę".

Мужчина объяснил, что его поступок — это крик души из-за негативного отношения, с которым он и другие украинцы иногда сталкиваются в Польше. После его импровизированного выступления пресс-конференция продолжилась.

А выступление Александра стало вирусным и разошлось по соцсетям, вызвав оживленные дискуссии об отношении к украинским беженцам в Польше и о том, насколько уместным был такой способ привлечения внимания.

