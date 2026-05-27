Должны ли ВСУ воевать за Польшу и Балтию: украинцы дали неожиданный ответ

58-63% украинцев поддержали бы участие ВСУ в защите Польши, Финляндии, Молдовы и стран Балтии в случае нападения России. Самую высокую поддержку получила идея помощи Литве — 63%.

Об этом сообщили в исследовании Социологической группы "Рейтинг".

Опрос проводился 15-17 апреля 2026 года методом телефонных интервью среди 1000 респондентов. Погрешность исследования не превышает 3,1%.

Согласно результатам, участие украинских военных в защите Латвии поддержали бы 62% опрошенных, Эстонии — 61%, Молдовы — 60%, Финляндии — 59%, Польши — 58%. В то же время от 33% до 37% респондентов выступили бы против такого участия в зависимости от страны.

В исследовании также отметили, что около 73% украинцев считают: ВСУ во время войны защищают не только Украину, но и другие народы Европы. Лишь 23% убеждены, что украинская армия защищает только украинцев.

Социологи отметили, что поддержка помощи европейским странам напрямую зависит от отношения к ЕС. Среди украинцев, которые поддерживают вступление Украины в Евросоюз, помощь Эстонии одобрили бы 73% опрошенных. Среди противников вступления в ЕС такую идею поддержали лишь 37%.

Кроме того, 40% респондентов назвали Украину страной-лидером среди государств Европы. Для сравнения, в январе 2022 года так считали лишь 8% опрошенных, тогда как половина респондентов тогда называла Украину "аутсайдером".

Reuters ранее сообщало, что Литва, Латвия и Эстония готовят планы массовой эвакуации населения на случай возможного вторжения РФ. В целом страны Балтии допускают, что свои дома могут покинуть более 1,2 миллиона человек. В регионе усилили подготовку после инцидентов с российскими дронами, кибератаками и кампаниями дезинформации.

