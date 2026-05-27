Чи мають ЗСУ воювати за Польщу і Балтію: українці дали несподівану відповідь

58–63% українців підтримали б участь ЗСУ у захисті Польщі, Фінляндії, Молдови та країн Балтії у разі нападу Росії. Найвищу підтримку отримала ідея допомоги Литві — 63%.

Про це повідомили у дослідженні Соціологічної групи “Рейтинг”.

Опитування проводили 15–17 квітня 2026 року методом телефонних інтерв’ю серед 1000 респондентів. Похибка дослідження не перевищує 3,1%.

Згідно з результатами, участь українських військових у захисті Латвії підтримали б 62% опитаних, Естонії — 61%, Молдови — 60%, Фінляндії — 59%, Польщі — 58%. Водночас від 33% до 37% респондентів виступили б проти такої участі залежно від країни.

У дослідженні також зазначили, що близько 73% українців вважають: ЗСУ під час війни захищають не лише Україну, а й інші народи Європи. Лише 23% переконані, що українська армія захищає тільки українців.

Соціологи зауважили, що підтримка допомоги європейським країнам напряму залежить від ставлення до ЄС. Серед українців, які підтримують вступ України до Євросоюзу, допомогу Естонії схвалили б 73% опитаних. Серед противників вступу до ЄС таку ідею підтримали лише 37%.

Крім того, 40% респондентів назвали Україну країною-лідером серед держав Європи. Для порівняння, у січні 2022 року так вважали лише 8% опитаних, тоді як половина респондентів тоді називала Україну “аутсайдером”.

Reuters раніше повідомляло, що Литва, Латвія та Естонія готують плани масової евакуації населення на випадок можливого вторгнення РФ. Загалом країни Балтії допускають, що свої домівки можуть залишити понад 1,2 мільйона людей. У регіоні посилили підготовку після інцидентів із російськими дронами, кібератаками та кампаніями дезінформації.

