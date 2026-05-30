"Ми знайдемо спосіб": США хоче, щоб Україна могла захищатися, — міністр оборони Гегсет (відео)

Очільник Міністерства війни США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон шукатиме шляхи підтримки України та Європи. За словами американського посадовця, мова йде про посилення виробництва та постачання озброєнь.

Гегсет відзначив, що наразі США запланували виділити $57 млрд на посилення дронової програми в армії, активно вивчаючи український досвід. Про це він розповів журналістам під час інтерв'ю на саміті в Сингапурі, передає DRN News.

"Ми продовжуємо вчитися на тому, що Україна зробила на полі бою. Ми багато чому навчилися у них та так, як вони діють", — підкреслив міністр війни США.

Гегсет вказує, що наразі уряд планує збільшити власні потужності з виробництва потрібних озброєнь. Зокрема, посадовець вказує на те, що США можуть допомогти Україні "захистити себе".

"США хоче, щоб Україна могла захищатися, і ми знайдемо спосіб, щоб допомогти їм, — додав міністр війни США.

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв про те, чи реальне повторне вторгнення з Білорусі. Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов вказує, що на території Білорусі є дещо, що може завдати серйозних неприємностей Україні.

Згодом стало відомо, що тили РФ перетворилися на небезпечні зони через українські дрони. ЗМІ вказують, що Сили оборони почали уражати цілі на відстані від 20 до 300 кілометрів від лінії фронту.