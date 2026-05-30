"Мы найдем способ": США хочет, чтобы Украина могла защищаться, — министр обороны Хегсет (видео)

Глава Министерства войны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон будет искать пути поддержки Украины и Европы. По словам американского чиновника, речь идет об усилении производства и поставок вооружений.

Гегсет отметил, что сейчас США запланировали выделить $57 млрд на усиление дроновой программы в армии, активно изучая украинский опыт. Об этом он рассказал журналистам во время интервью на саммите в Сингапуре, передает DRN News.

"Мы продолжаем учиться на том, что Украина сделала на поле боя. Мы многому научились у них и так, как они действуют", — подчеркнул министр войны США.

Хегсет указывает, что сейчас правительство планирует увеличить собственные мощности по производству нужных вооружений. В частности, чиновник указывает на то, что США могут помочь Украине "защитить себя".

"США хочет, чтобы Украина могла защищаться, и мы найдем способ, чтобы помочь им, — добавил министр войны США.

