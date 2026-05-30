Атаки новых украинских БпЛА превращают ранее безопасные тыловые районы РФ в новые зоны поражения, — Business Insider

Украинские военные применяют новый тип беспилотников, чтобы превратить некогда безопасные зоны в России в новые "зоны уничтожения". Украинские атаки срывают поставки, логистику, чем создают Кремлю проблемы в ведении войны.

FPV-дроны короткого радиуса действия ведут наблюдение и осуществляют удары по скоплениям военных противника. Зато дроны дальнего радиуса действия регулярно атакуют военные и нефтяные объекты за сотни километров вглубь России. Об этом пишет издание Business Insider.

Теперь Украина также начала поражать цели на расстоянии средней дальности — примерно от 20 до 300 километров от линии фронта. Под ударами оказываются склады, транспортные средства, транспортные узлы и командные пункты.

Специалисты отмечают, что ранее Россия эту территорию считала относительно безопасной. Однако развитие украинских технологий БпЛА наносит россиянам большой вред, заставляя командование пересматривать логистику и переносить склады и пункты обеспечения дальше от линии фронта. Это в свою очередь добавляет времени к поставкам оружия и других ресурсов в боевые подразделения.

Відео дня

Глава отдела военного сотрудничества Сил территориальной обороны Украины Тарас Березовец отметил, что подобная тактика в больших масштабах может существенно повлиять на ход войны и даже "изменить линию фронта".

Аналитики считают, что новая украинская тактика настолько влиятельна и перспективна, что способна изменить характер войны. Например, исследователи американского Института изучения войны (ISW) писали, что Украина "активно бросает вызов позиционному характеру войны, которая доминирует на поле боя с 2023 года". Они также предположили, что тактика может начать новый этап противостояния.

Напомним, 23 мая аналитик Клемент Молин рассказал, как Украина расширяет "зону поражения", показав несколько "эшелонов" атак беспилотников.

Также ранее украинские дроны заставили остановиться один из крупнейших НПЗ в России.