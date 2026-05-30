Атаки нових українських БпЛА перетворюють раніше безпечні тилові райони РФ на нові зони ураження, — Business Insider

Українські військові застосовують новий тип безпілотників, аби перетворити колись безпечні зони у Росії на нові "зони знищення". Українські атаки зривають постачання, логістику, чим створюють Кремлю проблеми у веденні війни.

FPV-дрони короткого радіусу дії ведуть спостереження і здійснюють удари по скупченнях військових противника. Натомість дрони дальнього радіусу дії регулярно атакують військові та нафтові об’єкти за сотні кілометрів углиб Росії. Про це пише видання Business Insider.

Тепер Україна також почала уражати цілі на відстані середньої дальності — приблизно від 20 до 300 кілометрів від лінії фронту. Під ударами опиняються склади, транспортні засоби, транспортні вузли та командні пункти.

Фахівці зазначають, що раніше Росія цю територію вважала відносно безпечною. Проте розвиток українських технологій БпЛА завдає росіянам неабиякої шкоди, змушуючи командування переглядати логістику та переносити склади і пункти забезпечення далі від лінії фронту. Це своєю чергою додає часу до постачання зброї і інших ресурсів до бойових підрозділів.

Глава відділу військового співробітництва Сил територіальної оборони України Тарас Березовець зауважив, що подібна тактика у великих масштабах може суттєво вплинути на хід війни і навіть "змінити лінію фронту".

Аналітики вважають, що нова українська тактика настільки впливова і перспективна, що здатна змінити характер війни. Наприклад, дослідники американського Інституту вивчення війни (ISW) писали, що Україна "активно кидає виклик позиційному характеру війни, яка домінує на полі бою з 2023 року". Вони також припустили, що тактика може започаткувати новий етап протистояння.

