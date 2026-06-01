"Покарання буде невідворотним": Путін виступив із заявою щодо атаки на Старобільськ

Очільник Кремля зібрав цілу нараду, на якій були присутні, зокрема, гауляйтер так званої "ЛНР" Леонід Пасічник і глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. І обговорювали атаку на коледж у Старобільську.

Путін повідомив, що "покарання винних в атаці на коледж у Старобільську буде невідворотним", а потім повідомив, що це "теракт". Зате було названо нову кількість загиблих — 21. Ще 22 травня Путін заявляв, що їх шість. Про нараду розповів ТАСС.

Примітно, але хоч окрім Путіна, Бастрикіна і Пасічника на нараді також були присутні генпрокурор РФ Олександр Гуцан і Тетяна Голікова, заступник голови уряду РФ з питань соціальної політики, їхні посади в трансляції жодного разу не згадувалися.

Загалом риторика Кремля залишилася на колишньому рівні. Путін укотре використав словосполучення "кривавим злочином української хунти".

Імена "злочинців" Путіну доповіли спочатку генпрокурор Олександр Гуцан, а потім глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін. За словами Гуцана, як обвинувачених у справі про удар проходять командувач силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді та начальник ГУР Олег Іващенко. Бастрикін додав, що удар по Старобільську було завдано з території Харківської області військовослужбовцями 414-ї бригади безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" під командуванням Андрія Клименка.

У підсумку офіційно Путіну доповіли, що атакували Старобільськ 16 безпілотників, із 89 осіб, які перебували там, у момент удару ЗСУ по коледжу по допомогу звернулися 45, 21 загинув, але постраждали 70.

При цьому Бастрикін заявив, що ЗСУ використовують БПЛА виробництва України та країн НАТО, а про "навмисність" удару ЗСУ по Старобільському коледжу свідчать встановлені на українські БПЛА антени Starlink. Путін велів коледж відновити.

Відкриту для ЗМІ частину наради Путін завершив заявою: "Ну що ж. Схоже, що свідомо скоюючи важкий злочин проти дітей, підлітків, київська верхівка вирішила відкрити нову сторінку в низці своїх злочинів. Надати нової якості конфлікту загалом. Ну що ж, це їхній вибір".

Після цього нарада продовжилася в закритому режимі.

Видання "Агентство. Новости", яке стежило за трансляцією, зазначило, що нова заява Путіна свідчить про те, що Москва продовжує ескалацію конфлікту на тлі невдач на фронті.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про атаку на Старобільськ і про реакцію Кремля. Зокрема, у списках загиблих не було "дітей", а пошкоджено було дві будівлі.

Після цього з'явилася заява Генштабу ЗСУ щодо подій у Старобільську. Командування заявило, що Україна б'є тільки по військових цілях. Однією з цілей у Старобільську був штаб підрозділу ЗС РФ "Рубікон", який запускає дрони по українських позиціях.