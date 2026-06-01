"Наказание будет неотвратимым": Путин выступил с заявлением насчет атаки на Старобельск

Глава Кремля собрал целое совещание на котором присутствовали в том числе гауляйтер так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. И обсуждали атаку на колледж в Старобельске.

Путин сообщил, что "наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым", а потом сообщил, что это "теракт". Зато было названо новое количество погибших – 21. Еще 22 мая Путин заявлял, что их шесть. О совещании рассказал ТАСС.

Примечательно, но хоть кроме Путина, Бастрыкина и Пасечника на совещании также присутствовали генпрокурор РФ Александр Гуцан и Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики, их должности в трансляции ни разу не упоминались.

В целом риторика Кремля осталась на прежнем уровне. Путин в очередной раз использовал словосочетание "кровавым преступлением украинской хунты".

Имена "преступников" Путину доложили сначала генпрокурор Александр Гуцан, а затем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По словам Гуцана, в качестве обвиняемых по делу об ударе проходят командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР Олег Иващенко. Бастрыкин добавил, что удар по Старобельску был нанесен с территории Харьковской области военнослужащими 414-й бригады беспилотных систем ВСУ "Птахи Мадяра" под командованием Андрея Клименко.

В итоге официально Путину доложили, что атаковали Старобельск 16 беспилотников, из находящихся 89 человек в момент удара ВСУ по колледжу за помощью обратились 45, 21 погиб, но пострадали 70.

При этом Бастрыкин заявил, что ВСУ используют БПЛА производства Украины и стран НАТО, а о "преднамеренности" удара ВСУ по Старобельскому колледжу свидетельствуют установленные на украинские БПЛА антенны Starlink. Путин велел колледж восстановить.

Открытую для СМИ часть совещания Путин завершил заявлением: "Ну что ж. Похоже, что сознательно совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор".

После этого совещание продолжилось в закрытом режиме.

Издание "Агентство. Новости", которое следило за трансляцией, отметило, что новое заявление Путина свидетельствует о том, что Москва продолжает эскалацию конфликта на фоне неудач на фронте.

Напомним, Фокус подробно писал об атаке на Старобельск и о реакции Кремля. В частности, в списках погибших не было "детей", а повреждены были два здания.

После этого появилось заявление Генштаба ВСУ относительно событий в Старобельске. Командование заявило, что Украина бьет только по военным целям. Одной из целей в Старобельске был штаб подразделения ВС РФ "Рубикон", который запускает дроны по украинским позициям.