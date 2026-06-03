Зниклі вчені США: жінку, пов'язану з ядерною зброєю, знайшли мертвою в лісі

Мелісса Касіас була однією зі зниклих американських учених. Її шукали понад рік, після того, як вона таємниче зникла, вийшовши з дому.

Мелісса працювала адміністративним помічником у Лос-Аламоській національній лабораторії (LANL), заснованій у рамках знаменитого Манхеттенського проєкту під час Другої світової війни. Відтоді вона була пов'язана з дослідженнями в галузі ядерної зброї. Тепер її тіло знайшли в районі хребта Макгаффі в Національному лісі Карсон, поруч лежав пістолет, востаннє її бачили за 12 км від цього місця, пише Daily Mail.

Останнє фото Мелісси Фото: Соцсети

Поліція повідомила, що Меліссу Касіас знайшов турист. Причину смерті Касіас і час її смерті ще не встановлено Управлінням судово-медичної експертизи штату Нью-Мексико.

Її зникнення пов'язують із цілою низкою смертей і справ щодо зниклих безвісти американських учених і державних службовців, які працювали в суворо засекречених установах і, імовірно, володіли інформацією з делікатних питань, пов'язаних із національною безпекою США.

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Обставини справи Касіас були ще більш тривожними, оскільки вона видалила всі записи зі своїх телефонів, перш ніж залишити їх, як і свої документи, і піти з дому в Ранчос-де-Таос у червні минулого року.

Залишається незрозумілим, як довго тіло Касіас перебувало в лісі до того, як його виявили, незважаючи на те, що це досить жвава територія, де працюють бригади Лісової служби США.

Поліція штату Нью-Мексико повідомила, що слідчі все ще вивчають місце виявлення тіла і намагаються встановити походження зброї. Наразі незрозуміло, чи володіла Касіас пістолетом, і якщо ні, то кому він належав.

Колишній помічник директора ФБР Кріс Свекер у березні заявив Daily Mail, що занепокоєний тим, що її зникнення є частиною набагато масштабнішої схеми, до якої причетні особи, які мали доступ до цілком таємних урядових досліджень.

Свекер пояснив, що робота Касіас у LANL могла зробити її мішенню для викрадення, оскільки адміністративна помічниця часто має доступ до тих самих конфіденційних файлів, що і її колеги.

"У секретній лабораторії або просто в лабораторії з високим рівнем допуску вони, по суті, в курсі того, що відбувається. І це не перший випадок, коли їхній адміністративний помічник стає мішенню", — сказав Свекер.

Ще три людини в Нью-Мексико, пов'язані з американськими ядерними об'єктами, зникли безвісти за аналогічних обставин.

ФБР розслідує зникнення вчених у США

Інший співробітник LANL, 79-річний Ентоні Чавес, працював у лабораторії до виходу на пенсію у 2017 році. Він безслідно зник після того, як вийшов зі свого будинку 4 травня 2025 року, всього за сім тижнів до Касіас.

48-річний Стівен Гарсія безслідно зник 28 серпня 2025 року. Востаннє його бачили, коли він виходив зі свого будинку в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Він пересувався пішки без документів, але з пістолетом.

Гарсія був державним підрядником, який працював на Національну службу безпеки Канзас-Сіті.Кампус (KCNSC) — великий об'єкт в Альбукерке, що відіграє ключову роль у національній обороні Америки.

Загадкові зникнення стали відомі після того, як у лютому зі свого будинку в Нью-Мексико зник відставний генерал ВПС Вільям Ніл Маккасланд.

Раніше генерал очолював науково-дослідну лабораторію ВПС, яка тісно співпрацювала з цими лабораторіями в рамках проєктів національної безпеки, особливо в дослідженнях, що стосуються ядерного потенціалу Америки.

Військова кар'єра Маккасланда і бази, якими він керував, були пов'язані з Касіасом, Чавесом, Гарсіа і зниклою безвісти вченою NASA Монікою Резой.

Білий дім доручив ФБР розслідувати всі ці зникнення, але дотепер агентство не опублікувало докладного звіту про свої висновки.

Також стало відомо, що зникнення та смерті американських науковців почалися кілька років тому. Ще 2022 року вчена Емі Ескрідж скаржилася на переслідування перш, ніж її знайшли мертвою.

Загалом повідомляється про 11 зниклих або вбитих учених у США. Тепер цей список став довшим. Виявилося, що торік за загадкових обставин загинув учений-ядерник Джошуа Леблан із NASA.