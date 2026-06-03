Пропавшие ученые США: женщину, связанную с ядерным оружием, нашли мертвой в лесу

Мелисса Касиас была одной из исчезнувших американских ученых. Ее искали больше года, после того, как она таинственно исчезла, выйдя из дома.

Мелисса работала административным помощником в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL), основанной в рамках знаменитого Манхэттенского проекта во время Второй мировой войны . С тех пор она была связана с исследованиями в области ядерного оружия. Теперь ее тело нашли в районе хребта Макгаффи в Национальном лесу Карсон, рядом лежал пистолет, в последний раз ее видели за 12 км от этого места, пишет Daily Mail.

Последнее фото Мелиссы Фото: Соцсети

Полиция сообщила, что Мелиссу Касиас нашел турист. Причина смерти Касиас и время ее смерти еще не установлены Управлением судебно-медицинской экспертизы штата Нью-Мексико.

Ее исчезновение связывают с целым рядом смертей и дел о пропавших без вести американских ученых и государственных служащих, работавших в строго засекреченных учреждениях и предположительно обладавших информацией по деликатным вопросам, связанным с национальной безопасностью США.

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Обстоятельства дела Касиас были еще более тревожными, поскольку она удалила все записи со своих телефонов, прежде чем оставить их, как и свои документы и уйти из дома в Ранчос-де-Таос в июне прошлого года.

Остается неясным, как долго тело Касиас находилось в лесу до того, как его обнаружили, несмотря на то, что это довольно оживленная территория, где работают бригады Лесной службы США.

Полиция штата Нью-Мексико сообщила, что следователи все еще изучают место обнаружения тела и пытаются установить происхождение оружия. На данный момент неясно, владела ли Касиас пистолетом, и если нет, то кому оно принадлежало.

Бывший помощник директора ФБР Крис Свекер в марте заявил Daily Mail, что обеспокоен тем, что ее исчезновение является частью гораздо более масштабной схемы, в которой замешаны лица, имевшие доступ к совершенно секретным правительственным исследованиям.

Свекер объяснил, что работа Касиас в LANL могла сделать ее мишенью для похищения, поскольку административный помощник часто имеет доступ к тем же конфиденциальным файлам, что и ее коллеги.

"В секретной лаборатории или просто в лаборатории с высоким уровнем допуска они, по сути, в курсе происходящего. И это не первый случай, когда их административный помощник становится мишенью", — сказал Свекер.

Еще три человека в Нью-Мексико, связанные с американскими ядерными объектами, пропали без вести при аналогичных обстоятельствах.

ФБР расследует исчезновения ученых в США

Другой сотрудник LANL, 79-летний Энтони Чавес, работал в лаборатории до выхода на пенсию в 2017 году. Он бесследно исчез после того, как вышел из своего дома 4 мая 2025 года, всего за семь недель до Касиас.

48-летний Стивен Гарсия бесследно исчез 28 августа 2025 года. В последний раз его видели выходящим из своего дома в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Он передвигался пешком без документов, но с пистолетом.

Гарсия был государственным подрядчиком, работавшим на Национальную службу безопасности Канзас-Сити.Кампус (KCNSC) — крупный объект в Альбукерке, играющий ключевую роль в национальной обороне Америки.

Загадочные исчезновения стали известны после того, как в феврале из своего дома в Нью-Мексико пропал отставной генерал ВВС Уильям Нил Маккасланд.

Ранее генерал возглавлял научно-исследовательскую лабораторию ВВС, которая тесно сотрудничала с этими лабораториями в рамках проектов национальной безопасности, особенно в исследованиях, касающихся ядерного потенциала Америки.

Военная карьера Маккасланда и базы, которыми он руководил, были связаны с Касиас, Чавесом, Гарсиа и пропавшей без вести ученой NASA Моникой Резой.

Белый дом поручил ФБР расследовать все эти исчезновения, но до настоящего момента агентство не опубликовало подробный отчет о своих выводах.

Также стало известно, что исчезновения и смерти американских ученых начались несколько лет назад. Еще в 2022 году ученая Эми Эскридж жаловалась на преследования прежде, чем ее нашли мертвой.

Всего сообщается об 11 исчезнувших, или убитых ученых в США. Теперь этот список стал длинней. Оказалось, что в прошлом году при загадочных обстоятельствах погиб ученый-ядерщик Джошуа Леблан из NASA.