Загадочные исчезновения ученых в США: исследовательницу преследовали перед смертью, чтобы выманить государственные тайны

34-летняя американская ученая Эми Эскридж, которая занималась исследованиями технологий, способных революционизировать космические путешествия и производство энергии, незадолго о смерти жаловалась на преследования.

Женщина утверждала, что ее преследовали с целью выманивания государственных тайн, а также якобы подсыпали препараты. Об этом пишет издание Daily Mail.

Эми Эскридж была найдена мертвой 11 июня 2022 года с огнестрельным ранением в голову. Несмотря на признание ее смерти якобы самоубийством, новый видеоролик, который появился в сети, вызывает вопросы о том, что с ней могло произойти на самом деле.

Издание пишет, что женщина еще в 2020 году, во время разговора с коллегами-исследователями призналась о преследовании и попытках неизвестных лиц подсыпать ей рофинол.

"Мне неоднократно подсыпали рофинол. Моей расширенной команде тоже неоднократно подсыпали рофинол, будто здесь происходит какая-то чертова рофинольная вечеринка", — утверждала Эксридж.

Скрин видео | ученая утверждала, что ей неоднократно подсыпали транквилизаторы

Исследовательница также говорила о том, что боится продолжать научную работу. Во всем она обвиняла кампанию "социальной инженерии", в рамках которой к ней подходили незнакомцы, которые в совершенстве знали подробности ее жизни, и расспрашивали ее о ее работе.

В интервью 2020 года она также рассказывала о подозрительных случаях в ее повседневной жизни. Однажды в баре, недалеко от ее дома в Алабаме, женщина почувствовала опьянение слишком быстро. Она также жаловалась на запугивания, случившиеся с ней в течение 4-5 лет.

"Потом вдруг люди в баре вокруг меня говорят: "Чем ты зарабатываешь на жизнь? Расскажи нам, ты работаешь на правительство? Чем ты занимаешься? Ты сидишь там за своим ноутбуком, это выглядит круто, расскажи нам, что ты делаешь", — рассказывала Эксридж.

Ученая также раскрывала в то время, что работает над планом, как эффективно раскрыть общественности информацию о существовании НЛО, но боится, что ей нужно действовать быстро из-за роста количества угроз.

Эксридж известна тем, что вместе с отцом Ричардом Эскриджем основала в 2018 году компанию "Институт экзотических наук", которая специализируется на "спекулятивных исследованиях", в частности на создании двигателей, преодолевающих силу тяжести. Исследователи НЛО связывают эту технологию с инопланетянами.

Предположение о смерти ученой

Отец, бывший сотрудник NASA, опровергал утверждения о том, что смерть дочери была загадочной. Издание обратилось к нему за комментариями, однако ответа не получило.

Фрэнк Милберн, британский десантник в отставке и офицер разведки, который утверждает о связи с ученой, проводил собственное расследование обстоятельств смерти Эксридж. Он пришел к выводу, что она якобы была "убита "частной аэрокосмической компанией" в США из-за того, что она участвовала в дискуссии по НПЛ".

Хотя его выводы не были доказанными, но их представили в 2023 году перед Конгрессом США. Некоторые законодатели признали, что считают дело "подозрительным".

