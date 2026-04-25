Загадкові зникнення вчених у США: науковицю переслідували перед смертю, щоб виманити державні таємниці

34-річна американська науковиця Емі Ескрідж, яка займалася дослідженнями технологій, здатних революціонізувати космічні подорожі та виробництво енергії, незадовго про смерті скаржилася на переслідування.

Жінка стверджувала, що її переслідували з метою виманювання державних таємниць, а також нібито підсипали препарати. Про це пише видання Daily Mail.

Емі Ескрідж було знайдено мертвою 11 червня 2022 року з вогнепальним пораненням у голову. Попри визнання її смерті нібито самогубством, новий відеоролик, який з'явився у мережі, викликає запитання про те, що із нею могло статися насправді.

Видання пише, що жінка ще у 2020 році, під час розмови з колегами-дослідниками зізналася про переслідування і спроби невідомих осіб підсипати їй рофінол.

"Мені неодноразово підсипали рофінол. Моїй розширеній команді теж неодноразово підсипали рофінол, ніби тут відбувається якась бісова рофінольна вечірка", — стверджувала Ексрідж.

Скрін відео | науковиця стверджувала, що їй неодноразово підсипали транквілізатори

Дослідниця також говорила про те, що боїться продовжувати наукову роботу. У всьому вона звинувачувала кампанію "соціальної інженерії", в межах якої до неї підходили незнайомці, які досконало знали подробиці її життя, і розпитували її про її роботу.

В інтерв'ю 2020 року вона також розповідала про підозрілі випадки у її повсякденному житті. Одного разу у барі, неподалік від її будинку в Алабамі, жінка відчула сп'яніння надто швидко. Вона також скаржилася на залякування, що трапилися з нею упродовж 4-5 років.

"Потім раптом люди в барі навколо мене кажуть: "Чим ти заробляєш на життя? Розкажи нам, ти працюєш на уряд? Чим ти займаєшся? Ти сидиш там за своїм ноутбуком, це виглядає круто, розкажи нам, що ти робиш", — розповідала Ексрідж.

Науковиця також розкривала у той час, що працює над планом, як ефективно розкрити громадськості інформацію про існування НЛО, але боїться, що їй потрібно діяти швидко через зростання кількості погроз.

Ексрідж відома тим, що разом із батьком Річардом Ескріджем заснувала у 2018 році компанію "Інститут екзотичних наук", яка спеціалізується на "спекулятивних дослідженнях", зокрема на створенні двигунів, що долають силу тяжіння. Дослідники НЛО пов'язують цю технологію з інопланетянами.

Припущення щодо смерті вченої

Батько, колишній співробітник NASA, спростовував твердження про те, що смерть доньки була загадковою. Видання звернулося до нього за коментарями, проте відповіді не отримало.

Френк Мілберн, британський десантник у відставці та офіцер розвідки, який стверджує про зв'язок з науковицею, проводив власне розслідування щодо обставин смерті Ексрідж. Він дійшов висновку, що вона нібито була "вбита "приватною аерокосмічною компанією" у США через те, що вона брала участь у дискусії щодо НПЛ".

Хоча його висновки не були доведеними, та їх представили у 2023 році перед Конгресом США. Деякі законодавці визнали, що вважають справу "підозрілою".

