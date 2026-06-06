Прямував на ювілей незалежності США: під час подорожі зламався найбільший авіаносець Британії

Авіаносець Королівського флоту "Принц Уельський" зазнав поломки. Корабель пришвартувався в Норвегії для ремонту.

Найбільший військовий корабель Великої Британії вартістю 3,5 млрд фунтів стерлінгів, тобто приблизно 207 млрд гривень, був змушений пришвартуватися в порту Ставангера для технічного обслуговування. Про це повідомляє видання Express.

У травні авіаносець корабель відплив з пристані Глен Маллан у Шотландії, прямуючи для забезпечення безпеки в Атлантиці та для участі у святкуванні 250-річчя незалежності Сполучених Штатів.

Офіційної інформації щодо технічної проблеми оприлюднено не було, але у соцмережі Х було заявлено, що авіаносець зупинився у Норвегії після навчань Dynamic Mongoose на логістику та технічне обслуговування.

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Високопоставлене джерело у ВМС своєю чергою повідомило Daily Mail, що останні труднощі з авіаносцем були "руйнівними для морального духу", оскільки військові наголошують на збільшенні витрат на оборону на тлі можливого нападу Росії на одну з країн НАТО.

Прем'єр Кір Стармер попередив, що для фінансування військових потреб, ймовірно, доведеться скоротити витрати в інших сферах. Наразі оборонне відомство вже відчуває дефіцит бюджету у розмірі майже 17 млрд фунтів, тобто приблизно 1 трлн 16 млрд грн.

Нагадаємо, Велика Британія готує масштабний план підготовки всієї країни до переходу в стан війни. Він торкнеться різних секторів — від збройних сил і поліції до лікарень та промисловості.

Фокус писав, що Росія глушила сигнали літака Королівських ВПС, на якому перебував міністр оборони Джон Гілі. Борт повертався з Естонії до Великої Британії.