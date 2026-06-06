Направлялся на юбилей независимости США: во время путешествия сломался крупнейший авианосец Британии

Авианосец Королевского флота "Принц Уэльский" потерпел поломку. Корабль пришвартовался в Норвегии для ремонта.

Крупнейший военный корабль Великобритании стоимостью 3,5 млрд фунтов стерлингов, то есть примерно 207 млрд гривен, был вынужден пришвартоваться в порту Ставангера для технического обслуживания. Об этом сообщает издание Express.

В мае авианосец корабль отплыл из пристани Глен Маллан в Шотландии, направляясь для обеспечения безопасности в Атлантике и для участия в праздновании 250-летия независимости Соединенных Штатов.

Официальной информации о технической проблеме обнародовано не было, но в соцсети Х было заявлено, что авианосец остановился в Норвегии после учений Dynamic Mongoose на логистику и техническое обслуживание.

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Высокопоставленный источник в ВМС в свою очередь сообщил Daily Mail, что последние трудности с авианосцем были "разрушительными для морального духа", поскольку военные отмечают увеличение расходов на оборону на фоне возможного нападения России на одну из стран НАТО.

Премьер Кир Стармер предупредил, что для финансирования военных нужд, вероятно, придется сократить расходы в других сферах. Сейчас оборонное ведомство уже испытывает дефицит бюджета в размере почти 17 млрд фунтов, то есть примерно 1 трлн 16 млрд грн.

Напомним, Великобритания готовит масштабный план подготовки всей страны к переходу в состояние войны. Он коснется различных секторов — от вооруженных сил и полиции до больниц и промышленности.

Фокус писал, что Россия глушила сигналы самолета Королевских ВВС, на котором находился министр обороны Джон Гили. Борт возвращался из Эстонии в Великобританию.