Народився в Україні, обрав Молдову: призначений прем'єр-міністр Румунії розповів про своє громадянство

Призначений прем'єр-міністр Румунії Еуджен (Євген) Томак народився в комуні Бабеле в селі Озерному на півдні історичної Бессарабії — території, яка сьогодні входить до складу Одеської області. Але відмовився від українського громадянства.

Румунський міністр українського походження Еуджен Томак заявив, що у нього є тільки румунське і молдавське громадянство. За його словами, він відмовився від українського громадянства, щоб отримати громадянство Молдови. Він зазначив, що походить із сім'ї румунів, які з волі історії опинилися не на батьківщині. Томак нагадав, що це сталося 27 червня 1940 року: "Цього хотів Сталін", — сказав Томак в інтерв'ю Antena 3 CNN 8 червня.

Інтерв'ю Еуджена Томака

Томак зазначив, що питання про його походження і громадянство обговорюється занадто часто.

"Спроба представити це в негативному світлі тільки тому, що ви народилися не в одному з повітів сучасної Румунії, а в колишній румунській провінції, здається мені абсолютно зайвою", — сказав Томак.

Відео дня

Він прояснив ситуацію з місцем свого народження і зі своїм громадянством.

"Я є громадянином Румунії та Республіки Молдова, і оскільки Україна не дозволяє подвійне громадянство, я подав у посольство України заяву про відмову саме через відсутність ускладнень. Я дуже хотів стати громадянином Республіки Молдова. Республіка Молдова — одна з моїх цілей", — заявив Томак.

Він також розповів, що в разі затвердження на посаді прем'єр-міністра зосередиться на трьох ініціативах, пов'язаних із Молдовою.

Одна з них — переговори з владою Молдови про створення спільного законодавства у сфері ЗМІ. На думку Томака, це дасть змогу молдавським і румунським телеканалам і радіостанціям вільно працювати на медіаринках обох країн.

"Так ми зможемо природним чином допомогти Молдові в боротьбі з дезінформацією та русифікацією. Європейське законодавство дозволяє це зробити, потрібно лише офіційно оформити ініціативу. Вплив російськомовних ЗМІ, як і раніше, залишається досить серйозною проблемою", — сказав він.

Ще одна мета Томака — розробити спільну освітню програму для Румунії та Молдови. Крім того, він пропонує проводити спільні спортивні змагання під назвою "Кубок Румунії та Молдови".

Румунський прем'єр-міністр з України — Еуджен Томак розповів про свою сім'ю

Він розповів, що народився всього за 12 км від кордону з Румунією в румунській родині. І знає, що проросійська пропаганда намагається спотворити реальність: "Я покладаюся на свій досвід як громадянин, який понад 30 років стежить за тим, якими є цілі Росії щодо Румунії".

Томак нагадав, що багато людей перебувають у тій самій ситуації, що й він сам. У свідоцтвах про народження його бабусь і дідусів було зазначено "Королівство Румунія". І 1940 року майже три мільйони румунських громадян прокинулися в іншій країні.

"Спроба представити це в негативному світлі тільки тому, що ви народилися не в одному з повітів сучасної Румунії, а в колишній румунській провінції, здається мені абсолютно зайвою. Тому що від самого початку це ґрунтується на передумові, що, якщо ви не є громадянином Румунії, народженим у Румунії, у вас немає права на будь-які шанси. Мені це здається несправедливим не тільки по відношенню до румунів, які народилися в Бессарабії або де-небудь ще", — зазначив Томак.

Він розповів, що йому та іншим румунським дітям, народженим у СРСР, було важко рости у двох реальностях: "Ви живете в надзвичайно складному середовищі з однієї простої причини. Ви стикаєтеся з офіційною реальністю, яка говорить вам: "Ти не румун, Румунія — це щось дуже погане". І обстановка вдома, де ваші батьки кажуть вам: "Ти румун, вивчи різдвяну пісню".

Він нагадав, що в 17 років приїхав до Румунії за державною стипендією, закінчив середню школу і вступив на історичний факультет, а потім зайнявся викладанням. Але в дитинстві діти з громади часто бігали до кордону, щоб на власні очі побачити колючий дріт, який відокремив їх від батьківщини за наказом Сталіна.

"Звичайно, відтоді все змінилося", — резюмував Томак.

Еуджен Томак і Нікушор Дан Фото: Соцсети

Нагадаємо, 4 червня президент Румунії Нікушор Дан висунув свого радника, депутата Європейського парламенту Еуджена Томака кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Згідно з Конституцією Румунії, у кандидата на посаду прем'єр-міністра є десять днів, щоб представити програму уряду і список міністрів. Щоб сформувати уряд, Томаку необхідно заручитися підтримкою щонайменше 233 парламентаріїв.

Раніше президент Румунії підтвердив, що безпілотник, який розбився в Галаці, є російським дроном "Герань-2", виробленим у Росії. Такого однозначного висновку дійшли фахівці румунської держави, які підготували технічний звіт.

Також він зробив спірну заяву про те, що Росії потрібно змінити тактику обстрілів українських міст, щоб громадяни Румунії не страждали від цього.