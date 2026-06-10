Родился в Украине, выбрал Молдову: назначенный премьер-министр Румынии рассказал о своем гражданстве

Назначенный премьер-министр Румынии Еуджен (Евгений) Томак родился в коммуне Бабеле в селе Озерном на юге исторической Бессарабии — территории, которая сегодня входит в состав Одесской области. Но отказался от украинского гражданства.

Румынский министр украинского происхождения Еуджен Томак заявил, что у него есть только румынское и молдавское гражданство. По его словам, он отказался от украинского гражданства, чтобы получить гражданство Молдовы. Он отметил, что происходит из семьи румын, которые по воле истории оказались не на родине. Томак напомнил, что это произошло 27 июня 1940 года: "Этого хотел Сталин", — сказал Томак в интервью Antena 3 CNN 8 июня.

Интервью Еуджена Томака

Томак отметил, что вопрос о его происхождении и гражданстве обсуждается слишком часто.

"Попытка представить это в негативном свете только потому, что вы родились не в одном из уездов современной Румынии, а в бывшей румынской провинции, кажется мне совершенно излишней", — сказал Томак.

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Он прояснил ситуацию с местом своего рождения и со своим гражданством.

"Я являюсь гражданином Румынии и Республики Молдова, и поскольку Украина не разрешает двойное гражданство, я подал в посольство Украины заявление об отказе именно по причине отсутствия осложнений. Я очень хотел стать гражданином Республики Молдова. Республика Молдова — одна из моих целей", — заявил Томак.

Он также рассказал, что в случае утверждения на посту премьер-министра сосредоточится на трех инициативах, связанных с Молдовой.

Одна из них — переговоры с властями Молдовы о создании общего законодательства в сфере СМИ. По мнению Томака, это позволит молдавским и румынским телеканалам и радиостанциям свободно работать на медиарынках обеих стран.

"Так мы сможем естественным образом помочь Молдове в борьбе с дезинформацией и русификацией. Европейское законодательство позволяет это сделать, нужно лишь официально оформить инициативу. Влияние русскоязычных СМИ по-прежнему остается довольно серьезной проблемой", — сказал он.

Еще одна цель Томака — разработать общую образовательную программу для Румынии и Молдовы. Кроме того, он предлагает проводить совместные спортивные соревнования под названием "Кубок Румынии и Молдовы".

Румынский премьер-министр из Украины — Еуджен Томак рассказал о своей семье

Он рассказал, что родился всего в 12 км от границы с Румынией в румынской семье. И знает, что пророссийская пропаганда пытается исказить реальность: "Я полагаюсь на свой опыт как гражданин, который более 30 лет следит за тем, каковы цели России в отношении Румынии".

Томак напомнил, что многие люди находятся в той же ситуации, что и он сам. В свидетельствах о рождении его бабушек и дедушек было указано "Королевство Румыния". И в 1940 году почти три миллиона румынских граждан проснулись в другой стране.

"Попытка представить это в негативном свете только потому, что вы родились не в одном из уездов современной Румынии, а в бывшей румынской провинции, кажется мне совершенно излишней. Потому что с самого начала это основано на предпосылке, что, если вы не являетесь гражданином Румынии, родившимся в Румынии, у вас нет права на какие-либо шансы. Мне это кажется несправедливым не только по отношению к румынам, родившимся в Бессарабии или где-либо еще", — отметил Томак.

Он рассказал, что ему и другим румынским детям, родившимся в СССР, было тяжело расти в двух реальностях: "Вы живете в чрезвычайно сложной среде по одной простой причине. Вы сталкиваетесь с официальной реальностью, которая говорит вам: "Ты не румын, Румыния — это что-то очень плохое". И обстановка дома, где ваши родители говорят вам: "Ты румын, выучи рождественскую песню".

Он напомнил, что в 17 лет приехал в Румынию по государственной стипендии, закончил среднюю школу и поступил на исторический факультет, а потом занялся преподаванием. Но в детстве дети из общины часто бегали к границе, чтобы своими глазами увидеть колючую проволоку, которая отделила их от родины по приказу Сталина.

"Конечно, с тех пор все изменилось", — резюмировал Томак.

Еуджен Томак и Никушор Дан Фото: Соцсети

Напомним, 4 июня президент Румынии Никушор Дан выдвинул своего советника, депутата Европейского парламента Еуджена Томака кандидатом на пост премьер-министра. Согласно Конституции Румынии, у кандидата на должность премьер-министра есть десять дней, чтобы представить программу правительства и список министров. Чтобы сформировать правительство, Томаку необходимо заручиться поддержкой не менее 233 парламентариев.

Ранее президент Румынии подтвердил, что беспилотник, разбившийся в Галаце, является российским дроном "Герань-2", произведенным в России. К такому однозначному выводу пришли специалисты румынского государства, подготовившие технический отчет.

Также он сделал спорное заявление о том, что России нужно изменить тактику обстрелов украинских городов, чтобы граждане Румынии не страдали от этого.