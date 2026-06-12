Пошкодження підводних кабелів стало інструментом гібридної війни, так само як і ядерна зброя, — SCMP

Глобальний інтернет-провайдер стверджує, що справжня загроза, яка криється в обриві підводних кабелів, полягає в її психологічній силі, а не в саботажі. Адже загроза відсутності зв’язку діє не гірше, ніж загроза ядерного удару. І це відбувається в той час, коли Китай презентує та успішно випробовує різаки для пошкодження глибоководних кабелів.

Несподівано, але легкість, з якою можна залишити цілі країни без зв'язку, зробила інфраструктуру морського дна новою проблемою для глобального зв'язку та морської безпеки, що спонукало 17 азіатських і європейських країн активізувати співпрацю в розробці оборонних стратегій протягом останніх місяців. Але Китай і США помітно були відсутні в цьому списку, пише SCMP.

Однак, з огляду на те, що обриви кабелів досі були здебільшого нібито випадковими, як запевняють винуватці, справжня сила технології кабельних різаків полягає в її психологічному впливі як інструменту гібридної війни, вважає Тоні О’Салліван, генеральний директор глобального інтернет-провайдера RETN.

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"Одноразове застосування не має настільки руйнівного ефекту, але в тому сенсі, що це точно так само, як і ядерна зброя, — проблема не в самому застосуванні, а в загрозі його застосування", — сказав О’Салліван у Гонконзі.

Від вибуху газопроводу "Північний потік" до розробки нових технологій, таких як китайський глибоководний кабельний різак, морське дно стало новим фронтом у геополітиці.

"Йдеться про створення занепокоєння серед населення через загрозу того, що щось може статися і, отже, порушити нормальну роботу уряду чи політичної системи. Я не бачу загрози в самій ідеї пошкодження кабелів. Я бачу загрозу для інтернету скоріше в наївності при проектуванні мереж", — заявив він.

Глибоководний різак для підводних кабелів з Китаю – що відомо

У 20026 році Китай розробив і успішно випробував передову технологію глибоководного різання, здатну розрізати броньовані підводні комунікаційні та силові кабелі на екстремальних глибинах до 4000 метрів. Розроблена державними науково-дослідними інститутами технологія використовує алмазні шліфувальні машини, що розгортаються за допомогою компактних підводних апаратів, що викликає серйозні побоювання у сфері глобальної безпеки.

Китайські ЗМІ повідомляли, що "морські випробування подолали "останній рубіж" на шляху від розробки глибоководного обладнання до його інженерного застосування.

Це остання з безлічі технологій подвійного призначення для перерізання підводних кабелів, розроблених китайськими військовими та цивільними організаціями за останні роки. Патенти подали військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю, а також університет Лішуй. Вищий навчальний заклад, зокрема, подав патент на пристрій для перерізання кабелів, який можна буксирувати за судном для екстреного використання. Ця технологія дебютує саме в той час, коли все більша кількість китайських суден пошкоджує підводні кабелі передачі даних і навіть трубопроводи по всьому світу.

Нагадаємо, у 2024 році в Балтійському морі було пошкоджено одразу два кабелі зв’язку між Фінляндією та Німеччиною, а також Швецією та Литвою. Глава оборонного відомства Борис Пісторіус тоді говорив, що йдеться про сплановану акцію.

А капітан китайського контейнеровоза NewNew Polar Bear Ван Венго не визнав себе винним у справі про пошкодження газопроводу та підводних телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі. Він заявив, що вчинив "необережно".