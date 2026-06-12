Обрыв подводных кабелей стал инструментом гибридной войны, как и ядерное оружие, — SCMP

Глобальный интернет-провайдер утверждает, что настоящая угроза, которая таится в обрыве подводных кабелей заключается в ее психологической силе, а не в саботаже. Так как угроза отсутствия связи работает не хуже, чем угроза ядерного удара. И это происходит в то время, когда Китай представляет и успешно испытывает резаки для повреждения глубоководных кабелей.

Неожиданно, но легкость с которой можно оставить целые страны без связи, сделала инфраструктуру морского дна новой проблемой для глобальной связи и морской безопасности, что побудило 17 азиатских и европейских стран активизировать сотрудничество в разработке оборонных стратегий в последние месяцы. Но Китай и США заметно отсутствовали в этом списке, пишет SCMP.

Однако, учитывая, что обрывы кабелей до сих пор были в основном якобы случайными, как уверяют виновники, реальная сила технологии кабельных резаков заключается в ее психологическом воздействии как инструмента гибридной войны, считает Тони О’Салливан, генеральный директор глобального интернет-провайдера RETN.

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"Однократное применение не имеет столь разрушительного эффекта, но в том смысле, что это точно так же, как ядерное оружие, — проблема не в самом применении, а в угрозе его применения", — сказал О’Салливан в Гонконге.

От взрыва газопровода "Северный поток" до разработки новых технологий, таких как китайский глубоководный кабельный резак, морское дно стало новым фронтом в геополитике.

"Речь идет о создании беспокойства среди населения из-за угрозы того, что что-то может произойти, и, следовательно, нарушить нормальную работу правительства или политической системы. Я не вижу угрозы в самой идее обрыва кабелей. Я вижу угрозу для интернета скорее в наивности в проектировании сетей", — заявил он.

Глубоководный резак подводных кабелей из Китая – что известно

В 20026 году Китай разработал и успешно испытал передовую технологию глубоководной резки, способную перерезать бронированные подводные коммуникационные и силовые кабели на экстремальных глубинах до 4000 метров. Разработанная государственными научно-исследовательскими институтами технология использует алмазные шлифовальные машины, развертываемые с помощью компактных подводных аппаратов, что вызывает серьезные опасения в сфере глобальной безопасности.

Китайские СМИ сообщали, что "морские испытания преодолели "последний рубеж" от разработки глубоководного оборудования до его инженерного применения.

Это последняя из множества технологий двойного назначения для перерезания подводных кабелей, разработанных китайскими военными и гражданскими организациями за последние годы. Патенты подали военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая, а также университет Лишуй. Высшее учебное заведение, в частности, подало патент на устройство для перерезания кабелей, которое можно буксировать за судном для экстренного использования. Эта технология дебютирует именно в то время, когда все большее число китайских судов повреждают подводные кабели передачи данных и даже трубопроводы по всему миру.

Напомним, в 2024 году в Балтийском море были повреждены сразу два кабеля связи между Финляндией и Германией, а также Швецией и Литвой. Глава оборонного ведомства Борис Писториус тогда говорил, что речь идет о спланированной акции.

А капитан китайского контейнеровоза NewNew Polar Bear Ван Венго не признал себя виновным по делу о повреждении газопровода и подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Он заявил, что поступил "неосторожно".