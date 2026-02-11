Повреждение кабеля в Балтийском море: китайский капитан не признал себя виновным

Капитан китайского контейнеровоза NewNew Polar Bear Ван Венго не признал себя виновным по делу о повреждении газопровода и подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Инцидент повреждения кабелей между Финляндией и Эстонией произошел осенью 2023 года.

44-летний капитан грузового судна, согласно обвинительному акту Гонконга, с которым ознакомилось агентство Reuters, поступил "неосторожно" и "без законной причины повредил имущество, принадлежащее другому лицу".

Финские следователи заявили, что контейнеровоз отрезал якорь, чтобы перерезать газопровод Balticconnector. Позже финская полиция извлекла сломанный якорь с морского дна вблизи трубопровода, а технические экспертизы показали, что он принадлежал контейнеровозу, у которого не было якоря.

Адвокат Вана ранее заявил, что 18 свидетелей обвинения будут вызваны для дачи показаний по делу. Оно включает одно обвинение в причинении вреда, а также два обвинения в несоблюдении судном требований безопасности согласно Международной конвенции по охране человеческой жизни на море.

Ван также не признал себя виновным по этим двум пунктам обвинения. Следующее слушание состоится 5 мая. Среди свидетелей есть члены экипажа, чиновники Гонконга и эксперты по морским вопросам.

Балтийский регион находится в состоянии повышенной готовности к саботажу после серии перебоев в работе силовых кабелей, газопроводов и телекоммуникационных линий с момента вторжения России в Украину в 2022 году.

Напомним, что в Финляндии задержали судно Fitburg с гражданами России на борту, которое подозревают в повреждении подводного кабеля 31 декабря 2025 года. Судно направлялось из Санкт-Петербурга в Хайфу. Финские власти считают, что оно могло повредить кабель передачи данных между Хельсинки и Таллином.

Ранее мы также информировали, что в Балтийском море повредили кабель передачи данных C-Lion1 вблизи стратегического шведского острова Готланд. Этот кабель соединяет Финляндию и Германию. Шведские власти связывают инцидент с обострением ситуации с безопасностью в регионе.