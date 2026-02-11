Пошкодження кабелю в Балтійському морі: китайський капітан не визнав себе винним

Капітан китайського контейнеровоза NewNew Polar Bear Ван Венго не визнав себе винним у справі про пошкодження газопроводу та підводних телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі. Інцидент пошкодження кабелів між Фінляндією та Естонією стався восени 2023 року.

44-річний капітан вантажного судна, згідно з обвинувальним актом Гонконгу, з яким ознайомилося агентство Reuters, вчинив "необережно" та "без законної причини пошкодив майно, що належить іншій особі".

Фінські слідчі заявили, що контейнеровоз відрізав якір, щоб перерізати газопровід Balticconnector. Пізніше фінська поліція витягла зламаний якір з морського дна поблизу трубопроводу, а технічні експертизи показали, що він належав контейнеровозу, у якого не було якоря.

Адвокат Вана раніше заявив, що 18 свідків обвинувачення будуть викликані для надання свідчень у справі. Воно включає одне звинувачення у заподіянні шкоди, а також два звинувачення у недотриманні судном вимог безпеки згідно з Міжнародною конвенцією з охорони людського життя на морі.

Ван також не визнав себе винним за цими двома пунктами звинувачення. Наступне слухання відбудеться 5 травня. Серед свідків є члени екіпажу, посадовці Гонконгу та експерти з морських питань.

Балтійський регіон перебуває у стані підвищеної готовності до саботажу після серії перебоїв у роботі силових кабелів, газопроводів та телекомунікаційних ліній з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, що у Фінляндії затримали судно Fitburg із громадянами Росії на борту, яке підозрюють у пошкодженні підводного кабелю 31 грудня 2025 року. Судно прямувало з Санкт-Петербурга до Хайфи. Фінська влада вважає, що воно могло пошкодити кабель передачі даних між Гельсінкі та Талліном.

Раніше ми також інформували, що у Балтійському морі пошкодили кабель передачі даних C-Lion1 поблизу стратегічного шведського острова Готланд. Цей кабель з’єднує Фінляндію та Німеччину. Шведська влада пов’язує інцидент із загостренням безпекової ситуації в регіоні.