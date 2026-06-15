Після політичної сварки: поляки зібрали понад 500 тисяч злотих на автобуси для Вінниці

Фонд Sikorki na Ukrainie зібрав понад 521 тисячу злотих на закупівлю автобусів для Вінниці після того, як передача 15 старих міських автобусів з польського міста була зірвана через політичний скандал. Кампанія вже перевищила початкову ціль у 500 тисяч злотих.

Про це повідомили на польській платформі Zrzutka.

Організатори заявили, що якщо вдасться зібрати понад 100% запланованої суми, вони спробують придбати більше автобусів.

У фонді нагадали, що влада одного з польських міст планувала передати Вінниці 15 старих 17-річних автобусів. Однак після критики з боку місцевих правих політиків мер Вінниці відкликав своє прохання, щоб не загострювати ситуацію.

Збір на автобуси Фото: Скриншот

Організатори збору зазначають, що Вінниця потребує автобусів через війну та регулярні відключення електроенергії. Під час блекаутів не працює електротранспорт, тому без автобусів місто може залишитися без громадських перевезень. За їхніми словами, люди мають добиратися до роботи, лікарень і пунктів видачі допомоги.

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"Зорганізуємо це самі, без нічиєї ласки", — заявили у фонді.

Там також наголосили, що їхнім завданням є підтримка людей, які протистоять російській агресії.

Метою збору було 500 тисяч злотих. За ці кошти фонд планує викупити згадані автобуси у міста Кельце та передати їх мешканцям Вінниці. Якщо це буде неможливо, організатори шукатимуть автобуси в Україні.

У фонді повідомили, що у разі неможливості придбати та передати автобуси з причин, які не залежать від організаторів, зібрані кошти спрямують на захист цивільного населення від російських повітряних атак. Крім того, планується придбати два або три недорогі вживані автомобілі для Вінницького шпиталю ветеранів.

Що передувало

За даними видання Slawa, проти передачі Вінниці 15 списаних автобусів із Кельце виступили депутати міської ради Мачей Якубчик та представник партії "Право і справедливість" (PiS) Марцін Стемпневський. Вони пов’язали свою позицію з тим, що у Вінниці є вулиця Степана Бандери.

Якубчик заявив, що одним із маршрутів автобусів могла стати саме ця вулиця. Стемпневський своєю чергою вважав, що передача транспорту була б недоречною на тлі суперечок навколо вшанування історичних постатей.

Раніше фракція партії "Право і справедливість" у міській раді Кельце підготувала резолюцію із закликом до влади Вінниці перейменувати вулицю Степана Бандери.

Після загострення дискусії мер Вінниці Сергій Моргунов відкликав звернення щодо передачі автобусів. Мер Кельце Агата Войда повідомила, що він ухвалив таке рішення, аби допомога українському місту не стала предметом політичного протистояння та не нашкодила багаторічному партнерству між містами. За її словами, Моргунов також подякував мешканцям Кельце за підтримку та солідарність з Україною.