После политической ссоры: поляки собрали более 500 тысяч злотых на автобусы для Винницы

Фонд "Sikorki na Ukrainie" собрал более 521 тысячи злотых на закупку автобусов для Винницы после того, как передача 15 старых городских автобусов из польского города сорвалась из-за политического скандала. Кампания уже превысила первоначальную цель в 500 тысяч злотых.

Об этом сообщили на польской платформе Zrzutka.

Организаторы заявили, что если удастся собрать более 100% запланированной суммы, они постараются приобрести больше автобусов.

В фонде напомнили, что власти одного из польских городов планировали передать Виннице 15 старых 17-летних автобусов. Однако после критики со стороны местных правых политиков мэр Винницы отозвал свою просьбу, чтобы не обострять ситуацию.

Сбор на автобусы Фото: Скриншот

Организаторы сбора отмечают, что Винница нуждается в автобусах из-за войны и регулярных отключений электроэнергии. Во время отключений не работает электротранспорт, поэтому без автобусов город может остаться без общественного транспорта. По их словам, люди должны добираться до работы, больниц и пунктов выдачи помощи.

Відео дня

"Мы организуем это сами, без чьей-либо помощи", — заявили в фонде.

Там также подчеркнули, что их задача — поддерживать людей, противостоящих российской агрессии.

Цель сбора средств составляла 500 тысяч злотых. На эти средства фонд планирует выкупить указанные автобусы у города Кельце и передать их жителям Винницы. Если это окажется невозможным, организаторы будут искать автобусы в Украине.

В фонде сообщили, что в случае невозможности приобрести и передать автобусы по причинам, не зависящим от организаторов, собранные средства будут направлены на защиту гражданского населения от российских авиаударов. Кроме того, планируется приобрести два или три недорогих подержанных автомобиля для Винницкого госпиталя ветеранов.

Что предшествовало

По данным издания Slawa, против передачи Виннице 15 списанных автобусов из Кельце выступили депутаты городского совета Мачей Якубчик и представитель партии "Право и справедливость" (PiS) Марцин Стемпневский. Они обосновали свою позицию тем, что в Виннице есть улица Степана Бандеры.

Якубчик заявил, что одним из маршрутов автобусов могла бы стать именно эта улица. Стемпневский, в свою очередь, считал, что передача транспорта была бы неуместной на фоне споров вокруг чествования исторических деятелей.

Ранее фракция партии "Право и справедливость" в городском совете Кельце подготовила резолюцию с призывом к властям Винницы переименовать улицу Степана Бандеры.

После обострения дискуссии мэр Винницы Сергей Моргунов отозвал обращение о передаче автобусов. Мэр Кельце Агата Войда сообщила, что он принял такое решение, чтобы помощь украинскому городу не стала предметом политического противостояния и не навредила многолетнему партнерству между городами. По ее словам, Моргунов также поблагодарил жителей Кельце за поддержку и солидарность с Украиной.