У Туреччині на жвавому пляжі знайшли дрон із боєприпасами (відео)

Дрон знайшли в районі Куруджашиле. Чий він, турецька влада не повідомляє, але пляж евакуювали, а на місце викликали саперів.

Про інцидент повідомили відпочивальники, які прогулювалися пляжем, що викликало великий переполох у цьому районі. На місце події прибули співробітники сил безпеки, які повністю евакуювали пляж і встановили широкий кордон безпеки, щоб запобігти можливому вибуху, повідомляє видання Yeni Şafak.

Дрон знайшли туристи

Після того, як було встановлено, що викинутий на берег безпілотник містив небезпечні боєприпаси, жандармерія посилила заходи безпеки в цьому районі до максимального рівня. Вхід на пляж і вихід з нього були повністю заборонені, а цікавих громадян вивели із зони події.

"За інформацією, отриманою з джерел у службах безпеки, підтверджено, що безпілотник, як і раніше, несе боєприпаси, придатні до використання", — зазначають журналісти.

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На місце події відправили військових та саперів. Стало відомо, що дрон підірвуть на пляжі під час контрольованої операції.

На пляжі в Туреччині знайшли бойовий дрон Фото: Скриншот

Нагадаємо, на початку червня в Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Росією Криму затонуло турецьке рибальське судно Duru 67, яке зазнало нападу. В результаті інциденту один моряк загинув, ще п'ятеро отримали поранення і були евакуйовані до Туреччини.

Раніше ми також повідомляли, що в грудні 2025 року Росія завдала удару безпілотником по турецькому судну VIVA, яке перевозило українську соняшникову олію до Єгипту зерновим коридором. На борту перебували 11 громадян Туреччини, а атака сталася у виключній морській економічній зоні України.