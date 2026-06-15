У Туреччині на жвавому пляжі знайшли дрон із боєприпасами (відео)
Дрон знайшли в районі Куруджашиле. Чий він, турецька влада не повідомляє, але пляж евакуювали, а на місце викликали саперів.
Про інцидент повідомили відпочивальники, які прогулювалися пляжем, що викликало великий переполох у цьому районі. На місце події прибули співробітники сил безпеки, які повністю евакуювали пляж і встановили широкий кордон безпеки, щоб запобігти можливому вибуху, повідомляє видання Yeni Şafak.
Після того, як було встановлено, що викинутий на берег безпілотник містив небезпечні боєприпаси, жандармерія посилила заходи безпеки в цьому районі до максимального рівня. Вхід на пляж і вихід з нього були повністю заборонені, а цікавих громадян вивели із зони події.
"За інформацією, отриманою з джерел у службах безпеки, підтверджено, що безпілотник, як і раніше, несе боєприпаси, придатні до використання", — зазначають журналісти.
На місце події відправили військових та саперів. Стало відомо, що дрон підірвуть на пляжі під час контрольованої операції.
Нагадаємо, на початку червня в Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Росією Криму затонуло турецьке рибальське судно Duru 67, яке зазнало нападу. В результаті інциденту один моряк загинув, ще п'ятеро отримали поранення і були евакуйовані до Туреччини.
Раніше ми також повідомляли, що в грудні 2025 року Росія завдала удару безпілотником по турецькому судну VIVA, яке перевозило українську соняшникову олію до Єгипту зерновим коридором. На борту перебували 11 громадян Туреччини, а атака сталася у виключній морській економічній зоні України.