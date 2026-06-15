В Турции на оживленном пляже нашли с дрон с боеприпасами (видео)
Дрон нашли в районе Куруджашиле. Чей он, турецкие власти не сообщают, но пляж эвакуировали и на место вызвали саперов.
Об инциденте сообщили гулявшие по пляжу отдыхающие, что вызвало большой переполох в этом районе. На место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности, полностью эвакуировали пляж и установили широкий кордон безопасности, чтобы предотвратить возможный взрыв, сообщает издание Yeni Şafak.
После того, как было установлено, что выброшенный на берег беспилотник нес опасные боеприпасы, жандармерия усилила меры безопасности в этом районе до максимального уровня. Вход на пляж и выход с него были полностью запрещены, а любопытных граждан вывели из зоны происшествия.
"По информации, полученной из источников в службах безопасности, подтверждено, что беспилотник по-прежнему несет действующие боевые боеприпасы", - отмечают журналисты.
На место отправили военных и саперов. Стало известно, что дрон подорвут на пляже во время контролируемой операции.
Напомним, в начале июня в Черном море вблизи временно оккупированного Россией Крыма затонуло турецкое рыболовное судно Duru 67, которое подверглось нападению. В результате инцидента один моряк погиб, еще пятеро получили ранения и были эвакуированы в Турцию.
Ранее мы также информировали, что в декабре 2025 года Россия нанесла удар БПЛА по турецкому судну VIVA, которое перевозило украинское подсолнечное масло в Египет по зерновому коридору. На борту находились 11 граждан Турции, а атака произошла в исключительной морской экономической зоне Украины.