В Турции на оживленном пляже нашли с дрон с боеприпасами (видео)

Дрон нашли в районе Куруджашиле. Чей он, турецкие власти не сообщают, но пляж эвакуировали и на место вызвали саперов.

Об инциденте сообщили гулявшие по пляжу отдыхающие, что вызвало большой переполох в этом районе. На место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности, полностью эвакуировали пляж и установили широкий кордон безопасности, чтобы предотвратить возможный взрыв, сообщает издание Yeni Şafak.

Дрон нашли туристы

После того, как было установлено, что выброшенный на берег беспилотник нес опасные боеприпасы, жандармерия усилила меры безопасности в этом районе до максимального уровня. Вход на пляж и выход с него были полностью запрещены, а любопытных граждан вывели из зоны происшествия.

"По информации, полученной из источников в службах безопасности, подтверждено, что беспилотник по-прежнему несет действующие боевые боеприпасы", - отмечают журналисты.

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На место отправили военных и саперов. Стало известно, что дрон подорвут на пляже во время контролируемой операции.

На пляже в Турции нашли боевой дрон Фото: Скриншот

Напомним, в начале июня в Черном море вблизи временно оккупированного Россией Крыма затонуло турецкое рыболовное судно Duru 67, которое подверглось нападению. В результате инцидента один моряк погиб, еще пятеро получили ранения и были эвакуированы в Турцию.

Ранее мы также информировали, что в декабре 2025 года Россия нанесла удар БПЛА по турецкому судну VIVA, которое перевозило украинское подсолнечное масло в Египет по зерновому коридору. На борту находились 11 граждан Турции, а атака произошла в исключительной морской экономической зоне Украины.