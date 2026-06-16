В ЄС розв'язали питання компенсації за затримку авіарейсів: як зміниться сума

27 держав-членів Європейського Союзу ухвалили рішення зберегти чинний тригодинний поріг компенсації, яку авіакомпанії зобов’язані виплачувати пасажирам у разі затримки рейсів.

Він буде діяти в наступному зведенні правил ЄС щодо прав пасажирів авіакомпаній і був узгоджений після багаторічних дискусій, пише Reuters.

Європейська комісія ще 10 років тому запропонувала зменшити суми, на які мають право пасажири.

Згідно з правилами, що діють з 2004 року, пасажири рейсів, затримка яких перевищує три години, можуть претендувати на компенсацію в розмірі від 250 до 600 євро залежно від тривалості польоту.

Комісія запропонувала підвищити поріг компенсації до чотирьох годин, а держави-члени прагнули обмежити суму 500 євро. Однак після дебатів країни ЄС та Європейський парламент нарешті домовилися все ж таки зберегти чинний статус-кво.

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Що стосується зборів деяких авіакомпаній за ручну поклажу, то тепер авіакомпаніям буде дозволено стягувати плату за більш габаритні сумки за умови, що вони дозволяють безкоштовно перевозити невеликі сумки та включають збори за ручну поклажу в базову вартість квитка з можливістю надання знижок споживачам, які відмовляться від цієї послуги.

Ці збори зазнали широкої критики з боку асоціацій із захисту прав споживачів по всьому ЄС, що спричинило політичну боротьбу у 2024 році, коли Міністерство з прав споживачів Іспанії оштрафувало бюджетні авіакомпанії на 179 мільйонів євро за їх стягнення. У свою чергу перевізники оскаржують цей штраф.

Країни також зберегли правила, які дозволяють супроводжуючому дорослому сидіти поруч із дитиною без додаткової оплати та зобов’язують авіакомпанії надавати більше послуг у разі пропущених пересадок.

Ще одне нововведення — заборона авіакомпаніям змушувати пасажирів завантажувати мобільний додаток для отримання посадкового талона. Таку практику в листопаді минулого року запровадили в Ryanair.

Нагадаємо, чому пасажири віддають перевагу трансатлантичним круїзам замість авіаперельотів.

Також повідомлялося, що до 2050 року викиди від авіаперельотів досягнуть нульового рівня.