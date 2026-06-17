У Сочі стався колапс в аеропорту: 100 рейсів, тисячі пасажирів та відсутність їжі

Міжнародний аеропорт Сочі на три доби затримав рейс у Новосибірськ, при цьому пасажири ночували на підлозі у залі очікування. Представник авіакомпанії запевнив, що літак от-от вилетить, тим часом частину рейсів скасували, частину відклали, а частину все ж злетить. Що відбувається у Краснодарському краї, який щоночі опиняється під загрозою атаки дронів?

Пасажири рейсу 6641 "Сочі-Новосибірськ" поскаржились медіа на погані умови в аеропорту Сочі й на ночівлю посеред залу, ідеться у дописі росЗМІ "Осторожно, новости". Літак мав вилетіти ще 15 червня, але люди досі очікують рейсу. Тим часом аеропорт заповнений сотнями інших пасажирів, які не можуть вилетіти. Подібну ситуацію медіа назвали "колапслм в аеропорту Сочі". Фокус зібрав інформацію про події у Краснодарському краї РФ, розташованому за 800 км від України.

РосЗМІ поспілкувались з пасажирами рейсу, які розповіли, що виліт, починаючи з 15 червня, переносили чотири рази. Через добу після затримки росіян відвезли у готель, а потім виселили, і далі вони чекали в аеропорту. Валізи вже були у багажному відділенні, і тому все, чим люди могли користуватись, — це ручна поклажа. На фото з місця подій — сотні росіян, які товпляться посеред аеродрому і намагаються заснути на підлозі, розстеливши каремати. Також з'ясувалось, що авіакомпанія видала талони на харчування на дві доби, але у закладах закінчилась їжа.

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Інциденти у РФ — натовп пасажирів в аерпорту Сочі Фото: Telegram

Інциденти у РФ — пасажир спить на підлозі в аерпорту Сочі Фото: Telegram

Невказаний представник компанії поспілкувався з медіа та запевнив, що літак от-от подадуть і пасажири зможуть вилетіти у Новосибірськ. При цьому зауважується, що в аеропорту затримують близько 100 рейсів, а частину рейсів скасували. РосЗМІ не написало, яка причина колапсу у Сочі.

Інциденти у РФ — колапс в аерпорту Сочі, 17 червня Фото: Telegram

Інциденти у РФ — що сталось у Сочі

На моніторинговому порталі Airport-online вказана поточна ситуація в аеропорту Сочі. Бачимо, що скасували рейси на Москву (відразу чотири), Душанбе, відклали — на Москву, Челябінськ, Санкт-Петербург. Інші рейси — заплановані та очікуються.

Інциденти у РФ — табло аерпорту Сочі, 17 червня Фото: Скриншот

Тим часом у місцевому пабліку "Сочи online" вночі інформували про атаку дронів та закриття аеропорту на шість годин. Вночі над містом працювали засоби ППО: росіяни чули гул вибухів. Після нічної тривоги, яка завершилась близько опівночі, почався новий наліт, який тривав з 7 по 9 год 17 червня.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв проігнорував атаку БпЛА: чиновник мовчить про удари з 15 по 17 червня. Останній допис на тему — за 13 число, коли ідеться про влучання по нафтовому терміналу у Темрюкському районі. З'ясувалось, що один росіянин тоді загинув, троє отримали поранення, а пожежу від "падіння уламків" гасили 96 пожежників.

Міноборони РФ зранку 17 червня написало про наліт 201 українських БпЛА, при чому у переліку регіонів, які потрапили під удар, був і Краснодарський край (разом з Сочі). Також є дані за попередні періоди: з 13 по 16 червня щодоби росіян атакували 200-400 дронів.

Зазначимо, 16 червня Генштаб ЗСУ підтвердив атаку дронів на Московський НПЗ. На відео з місця подій показали стовпи диму та трубу первинної переробки нафти, охоплену вогнем. Згодом медіа Reuters заявило, що завод припинив роботу, а москвичі залишились без бензину, який він виробляв.

Нагадуємо, командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді відреагував на удар росіян по Успенському собору у Києві та попередив, що на них очікує.