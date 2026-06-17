У Таїланді через десятиліття з-під води з"явилася знаменита "Дорога смерті"

Під час Другої світової війни його називали "Дорогою смерті". Залізничний міст через річку Квай будували військовополонені, а популярність він здобув після виходу оскароносного фільму 1957 року.

Станція Ніте була ключовим пунктом заправки та поповнення запасів на сумнозвісній "Залізниці смерті", що з’єднувала Таїланд і М’янму під час Другої світової війни. І вона понад 40 років перебувала під водою, поки на греблі поруч не розпочався ремонт, пише Daily Mail.

"Дорога смерті" з"явилася з-під води в Таїланді

Ця залізниця протяжністю 400 км, яка стала темою фільму 1957 року "Міст через річку Квай", отримала своє зловісне прізвисько після того, як під час її будівництва загинули десятки тисяч робітників і військовополонених.

У будівництві залізниці було задіяно близько чверті мільйона осіб, зокрема 60 000 військовополонених союзників із Великої Британії, США та Канади, а також сотні тисяч робітників з усієї Азії, включаючи Індонезію.

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Ця залізниця, також відома як Тайсько-бірманська залізниця, була побудована в період з жовтня 1942 по жовтень 1943 року для з'єднання Нонг Пладук на заході Таїланду з Танбьюзаятом на південному сході М'янми. Раніше на цьому маршруті було понад 60 зупинок або станцій.

Залізницю будували військовополонені під час Другої світової війни Фото: Скриншот

Сьогодні ця лінія пролягає лише в межах Таїланду між Нонг-Пладуком і Нам-Током і стала туристичною пам’яткою.

Залишки електростанції Ніте почали з’являтися у квітні, коли тайська електроенергетична компанія відкачала воду для проведення ремонту на греблі. Досі видно залишки залізничних колій та споруд.

Однією з важливих знахідок є верхня бетонна конструкція старої інспекційної ями, розташованої на південь від одного з поворотних пунктів.

Це рідкісний елемент первісної залізниці, що зберігся, оскільки більшість станцій за минулі роки було відремонтовано або знесено.

Несподівана поява станції Ніте привернула увагу туристів і дослідників з усього світу.

Мартін Фрайєр з Австралії, чий дід загинув, працюючи на цій залізниці у 1942 році, розповів, що раніше він намагався відвідати станцію, але марно.

"Я бував тут тричі, але рівень води завжди був занадто високим", — сказав австралієць.

Щоб визначити місце розташування таборів для військовополонених у цьому районі, Фрайєр порівняв аерофотознімки станції, зроблені під час війни, з Національного архіву в Лондоні з картами, складеними від руки, які привіз Ендрю Сноу, дослідник із Центру вивчення залізниці Таїланд-Бірма. Але час для тих, хто хоче побачити цей похмурий артефакт Другої світової війни, стрімко спливає.

Ремонтні роботи на греблі будуть завершені в серпні, водосховище знову наповнять, і "Дорога смерті" знову зникне під водою.

"Міст через річку Квай" розповідає про будівництво "Дороги смерті"

"Міст через річку Квай" — фільм, удостоєний премії "Оскар" за найкращу історичну стрічку про Другу світову війну, розповідає про армійського полковника (Алек Гіннес), одержимому ідеєю довести японцям, що вони не можуть протистояти британцям. Він продемонстрував свою перевагу над японськими загарбниками, показавши, що його інженери здатні побудувати міст краще й швидше.

Цей фільм досі вважається одним із найкращих фільмів про Другу світову війну. А також однією з найвизначніших стрічок режисера Девіда Ліна, який зняв також фільм "Лоуренс Аравійський".

Нагадаємо, раніше, до Всесвітнього дня вітру, "Фокус" згадував найвідоміші випадки, коли долю воєн і цілих імперій вирішувала погода. Адже достатньо однієї бурі, щоб зруйнувати всі розрахунки. У різні епохи вітер топив флоти, зривав вторгнення та рятував держави від завоювання.

А в Норвегії дослідник виявив бункер часів Другої світової війни.