В Таиланде спустя десятилетия из-под воды показалась знаковая "Дорога смерти"

Во время Второй мировой войны его называли "Дорогой смерти". Железнодорожный мост через реку Квай строили военнопленные, а известность он получил после оскароносного фильма 1957 года.

Станция Ните была ключевым пунктом заправки и пополнения запасов на печально известной "Железной дороге смерти", соединявшей Таиланд и Мьянму во время Второй мировой войны. И она более 40 лет была под водой, пока на плотине рядом не начался ремонт, пишет Daily Mail.

"Дорога смерти" появилась из-под воды в Таиланде

Эта железная дорога протяженностью 400 км, ставшая темой фильма 1957 года "Мост через реку Квай", получила свое зловещее прозвище после того, как во время ее строительства погибли десятки тысяч рабочих и военнопленных.

В строительстве железной дороги было задействовано около четверти миллиона человек, в том числе 60 000 военнопленных союзников из Великобритании, США и Канады , а также сотни тысяч рабочих со всей Азии , включая Индонезию.

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Эта железная дорога, также известная как Тайско-Бирманская железная дорога, была построена в период с октября 1942 по октябрь 1943 года для соединения Нонг Пладук на западе Таиланда с Танбьюзаятом на юго-востоке Мьянмы. Ранее на этом маршруте было более 60 остановок или станций.

Железную дорогу строили военнопленные во время Второй мировой войны Фото: Скриншот

Сегодня эта линия проходит только в пределах Таиланда между Нонг Пладуком и Нам Током и стала туристической достопримечательностью.

Остатки электростанции Ните начали появляться в апреле, когда тайская электроэнергетическая компания откачала воду для ремонта на плотине. Все еще видны остатки железнодорожных путей и строений.

Одной из важных находок является верхняя бетонная конструкция старой инспекционной ямы, расположенной к югу от одного из поворотных пунктов.

Это редкий сохранившийся элемент первоначальной железной дороги, поскольку большинство станций за прошедшие годы были отремонтированы или снесены.

Неожиданное появление станции Ните привлекло туристов и исследователей со всего мира.

Мартин Фрайер из Австралии, чей дед погиб, работая на этой железной дороге в 1942 году, рассказал, что ранее он пытался посетить станцию ​​, но безуспешно.

"Я бывал здесь три раза, но уровень воды всегда был слишком высоким", — сказал австралиец.

Чтобы определить местоположение лагерей для военнопленных в этом районе, Фрайер сравнил аэрофотоснимки станции, сделанные во время войны, из Национального архива в Лондоне с картами, составленными от руки, которые привез Эндрю Сноу, исследователь из Центра изучения железной дороги Таиланд-Бирма. Но время для тех, кто хочет увидеть этот мрачный артефакт Второй мировой войны, ​​стремительно истекает.

Ремонтные работы на плотине будут завершены в августе, водохранилище будет заполнено заново и "Дорога смерти" снова скроется под водой.

"Мост через реку Квай" рассказывает о строительстве "Дороги смерти"

"Мост через реку Квай" — фильм, удостоенный премии "Оскар" за лучшую историческую картину о Второй мировой войне, рассказывает об армейском полковнике (Алек Гиннесс), одержимом идеей доказать японцам, что они не могут противостоять британцам. Он продемонстрировал свое превосходство над японскими захватчиками, показав, что его инженеры способны построить мост лучше и быстрее.

Этот фильм до сих пор считается одним из лучших фильмов о Второй мировой войне. И одной из знаковых картин режиссера Дэвида Лина, который снял также картину "Лоуренс Аравийский".

Напомним, ранее ко Всемирному дню ветра Фокус вспоминал самые известные случаи, когда судьбу войн и целых империй решала погода. Ведь достаточно одного шторма, который разрушит все расчеты. В разные эпохи ветер топил флоты, срывал вторжения и спасал государства от завоевания.

А в Норвегии исследователь нашел бункер времен Второй мировой войны.