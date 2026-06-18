Вбивство російського художника в Польщі: Туск повідомив про затримання громадянина Грузії

Поліція Любліна та співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали підозрюваного у вбивстві російського художника-сатирика Семена Скрепецького у місті Бяла-Підляська.

У чоловіка, якого підозрюють у вбивстві Роберта Кузовкова (справжнє ім’я загиблого — прим. ред.), виявлено грузинський паспорт, повідомив у Х прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він додав, що наразі триває робота з встановлення особи організатора злочину.

Цю інформацію підтвердили й у прокуратурі Любліна.

"Люблінське відділення Національної прокуратури взяло на себе розслідування вбивства росіянина в місті Бяла-Підляська Сьогодні вранці у цій справі було затримано чоловіка, який має грузинський паспорт. Більш детальна інформація буде надана після завершення розгляду справи затриманого", — заявили у відомстві.

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Вбивство Скрепецького: що відомо

Вранці 15 червня у польському місті Бяла-Підляська, за 30 км від кордону з Білоруссю, невідомий застрелив 44-річного росіянина. Вбивство сталося близько 10.00 на вулиці Королеви Ядвіги біля парковки за торговими павільйонами. Неподалік від місця події розташоване білоруське консульство.

Як повідомляє DW, на тілі загиблого виявили п’ять поранень у верхній частині грудей та в голові. На місці злочину знайшли гільзи та одну кулю калібру 9 мм.

У свою чергу Meduza повідомляє, що, за неофіційними даними, у вбивстві художника могли брати участь кілька осіб. Одного з них затримали біля білоруського генерального консульства.

За даними білоруського опозиційного Telegram-каналу DzikMedia, чоловік намагався проникнути на територію консульства через паркан, але не встиг. Паблік із посиланням на джерела стверджує, що затриманий біля генерального консульства — білоруський таксист, який привіз із Варшави тих, хто, ймовірно, був причетний до вбивства Скрепецького. Про їхні плани він нібито не знав.

Наступного дня стало відомо, що за підозрою у скоєнні злочину було затримано не одного, а двох білорусів, яких, втім, відпустили вже 17 червня.

Представник окружної прокуратури Любліна Марцин Козак заявив, що слідство розглядає кілька версій того, що сталося.

Семен Скрепецький був відомий своїми сатиричними, політичними та антивоєнними картинами. У своїх роботах та дописах у соцмережах Скрепецький висміював також Олександра Лукашенка, Олексія та Юлію Навальних, провоєнних росіян та мешканців України.

Останнім часом він малював картини з Рамзаном Кадировим та Апті Алаудіновим, зображуючи, зокрема, дуже відверті сцени. За це йому надходили погрози.

У 2021 році він виїхав із Росії до Польщі через ризик політичних переслідувань.

12 червня Скрепецький провів акцію біля посольства РФ у центрі Берліна. Він підійшов до черги на урочистий прийом, тримаючи в руках картину, на якій Йосип Сталін заколисує Володимира Путіна. Ззаду на штанях художника була дірка, з якої стирчав і волочився по землі прапор Росії. Після цього Скрепецький викинув його у сміттєвий бак. При цьому на ньому були постоли, шапка-вушанка та георгіївська стрічка.

Після цього йому знову почали погрожувати "російські патріоти".

Нагадаємо, раніше з’явилися нові подробиці вбивства Андрія Портнова в передмісті Мадрида.

Також повідомлялося, що в Польщі на вулиці знайшли тіло вбитого українця.