Убийство российского художника в Польше: Туск сообщил о задержании гражданина Грузии

Полиция Люблина и сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали подозреваемого в убийстве российскиго художника-сатирика Семена Скрепецкого в Бяла-Подляске.

У мужчины, которого подозревают в ликвидации Роберта Кузовкова (настоящее имя погибшего, — прим. ред), обнаружен грузинский паспорт, сообщил в Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он добавил, что сейчас проводится работа по установлению личности организатора преступления.

Информацию подтвердили и в прокуратуре Люблина.

"Люблинское отделение Национальной прокуратуры взяло на себя расследование убийства россиянина в Бяла-Подляске. Сегодня утром по этому делу был задержан мужчина, имеющий грузинский паспорт. Более подробная информация будет предоставлена ​​после завершения разбирательства по делу задержанного", — заявили в ведомстве.

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Убийство Скрепецкого: что известно

Утром 15 июня в польском городе Бяла-Подляска в 30 км от границы с Беларусью неизвестный застрелил 44-летнего россиянина. Убийство произошло около 10.00 на улице Королевы Ядвиги у парковки за торговыми павильонами. Неподалеку от места происшествия находится белорусское консульство.

Как пишет DW, на теле погибшего обнаружили пять ранений в верхней части груди и в голове. На месте преступления нашли гильзы и одну пулю калибра 9 мм.

В своб очередь Meduza информирует, что, по неофициальным данным, в убийстве художника могли участвовать несколько человек. Один из них был задержан возле белорусского генконсульства.

По данным белорусского оппозиционного телеграм-канала DzikMedia, мужчина пытался перебраться на территорию консульства через забор, но не успел. Паблик со ссылкой на источники утверждает, что задержанный возле генконсульства — таксист-белорус, который привез из Варшавы тех, кто, вероятно, был причастен к убийству Скрепецкого. Об их планах он якобы не знал.

На следующий день стало известно, что по подозрению в совершении преступления были задержаны не один, а двое белорусов, которых, впрочем, отпустили уже 17 июня.

Представитель окружной прокуратуры Люблина Марцин Козак заявил, что следствие рассматривает несколько версий случившегося.

Семен Скрепецкий был известен своими сатирическими, политическими и антивоенными картинами. В своих работах и в постах в соцсетях Скрепецкий высмеивал также Александра Лукашенко, Алексея и Юлию Навальных, провоенных россиян и жителей Украины.

В последнее время он рисовал картины с Рамзаном Кадыровым и Апти Алаудиновым, изображая, в том числе. Очень откровенные сцены. За что ему поступали угрозы.

В 2021 году он уехал из России в Польшу из-за риска политического преследования.

12 июня Скрепецкий провел акцию у посольства РФ в центре Берлина. Он подошел к очереди на торжественный прием, держа в руках картину, где Иосиф Сталин баюкает Владимира Путина. Сзади в штанах художника была дырка, из которой торчал и волочился по земле флаг России. После Скрепецкий выбросил его в мусорный бак. На нем при этом были лапти, шапка-ушанка и георгиевская лента.

После этого ему снова начали угрожать "русские патриоты".

Напомним, ранее появились новые подробности убийства Андрея Портнова в пригороде Мадрида.

Также сообщалось, что в Польше на улице нашли тело убитого украинца.