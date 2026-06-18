"Ми не ідіоти": пасажири британської яхти, яку обстріляли росіяни, вийшли на зв"язок

68-річна пенсіонерка Джейн Келві та її 70-річний чоловік Алан опинилися в епіцентрі інциденту в Ла-Манші, коли російський фрегат "Адмірал Григорович", що супроводжує судна тіньового флоту, відкрив попереджувальний вогонь у бік британської цивільної яхти Bright Future 15 червня.

У цей момент подружжя перебувало на борту яхти за 23 милі від острова Вайт. Постріли пролунали о 11:40 ранку, пише Daily Star.

За словами подружжя Келві, пролунало "чотири чи п’ять жахливих звуків, схожих на тріск батога", після того як військовий корабель подав звуковий сигнал. Але Джейн наполягає, що вони абсолютно нічого поганого не зробили.

"Мій чоловік займається вітрильним спортом з 11 років. У нас звичайна яхта, не дорога. Ми не якісь там пенсіонери-ідіоти. Ми не були п’яні. Ми досі не маємо уявлення, чому росіяни вирішили зробити попереджувальні постріли, але це було абсолютно й цілком непотрібно", — розповіла вона журналістам.

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Жінка стверджує, що росіяни збрехали, заявивши, що яхта рухалася з увімкненим двигуном. Згідно з морським правом, судно тримало курс під вітрилами, а отже, мало законне право проходу.

Яхта "Bright Future" опинилася під прицілом російського фрегата Фото: marinetraffic.com.

"Ми не рухалися на курсі зіткнення, ми просто збиралися проплисти повз російське судно. Тут абсолютно нічого не було видно. Це було звичайне плавання".

Місіс Келві стверджує, що військовий корабель не надіслав жодного радіопопередження перед тим, як відкрити вогонь, незважаючи на те, що їхня система автоматичної ідентифікації (AIS) була повністю активована:

"Якби вони хотіли зв’язатися з нами, то могли б легко це зробити по радіо, яке ми увімкнули. Ми уважно слухали, але вони не передали жодних повідомлень".

Коли "Адмірал Григорович" п’ять разів подав звуковий сигнал, пара негайно спробувала ухилитися.

"Коли ми почули перші п’ять сигналів їхнього гудка, ми навмисно змінили курс, і вони це побачили. Потім вони зробили ще п’ять пострілів, а потім відкрили вогонь. "Ми просто подумали: "Що це, чорт забирай, було?"".

На щастя, ані яхта, ані люди на ній не постраждали.

Фрегат "Адмірал Григорович" Фото: Соцсети

Британка наголошує, що вони з чоловіком досі не мають уявлення, чому росіяни так вчинили. Також подружжя стверджує, що все це набуло неймовірних масштабів:

"Ми не спали до першої години ночі, розбираючись із цим після 13 годин плавання. Нам потрібен відпочинок сьогодні вдень".

Зараз пара перебуває у Франції і після відпочинку в Шербурі, на півночі країни, переключила свою увагу на важливіші справи, такі як шанси Англії на чемпіонаті світу.

"Незалежно від того, виграємо ми чи програємо у футболі — це буде цікавіше, і завтра ми стежитимемо за довиборами", — заявила Джейн. Вона додала, що Володимир Путін не зіпсує їм відпочинок.

Тим часом у Міноборони РФ намагалися применшити значення інциденту, щоб не допустити розгортання дипломатичного скандалу. Повідомляється, що були спроби перекласти провину на британських пенсіонерів, припускаючи, що вони підпливли занадто близько в густому тумані та проігнорували сигнальні ракети.

Алан назвав заяви Міністерства оборони "нісенітницею", а Джейн пожартувала про неймовірну небезпеку їхньої денної прогулянки:

"Ми не хочемо, щоб через це почалася Третя світова війна".

Нагадаємо, що відомо про операцію проти російського тіньового танкера "Сміртос", яка тривала шість годин.

Раніше аналітики з’ясували, що майже 200 суден, на які поширюються санкції та які пов’язані з Росією, пройшли через британські води після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пригрозив їх перехопити.