"Мы не идиоты": пассажиры британской яхты, которую обстреляли россияне, вышли на связь

68-летняя пенсионерка Джейн Келви и ее 70-летний муж Алан оказались в эпицентре инцидента в Ла-Манше, когда российский фрегат "Адмирал Григорович", который сопровождает суда теневого флота, открыл предупредительный огонь в сторону британской гражданской яхты Bright Future.

В этот момент супруги находились на борту яхты в 23 милях от острова Уайт. Выстрелы прогремели в в 11:40 утра, пишет Daily Star.

По словам четы Келви, было "четыре или пять ужасающих звуков, похожих на щелчок кнута", после того как военный корабль подал звуковой сигнал. Но Джейн настаивает, что они абсолютно ничего плохого не сделали.

"Мой муж занимается парусным спортом с 11 лет. У нас обычная яхта, не дорогая. Мы не какие-то там пенсионеры-идиоты. Мы не были пьяны. Мы до сих пор понятия не имеем, почему русские решили произвести предупредительные выстрелы, но это было совершенно и абсолютно ненужно", — рассказала она журналистам.

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Женщина утверждает, что русские солгали, заявив, что яхта шла со включенным двигателем. Согласно морскому праву, пара держала курс под парусами, а значит, имела законное право прохода.

Яхта Bright Future оказалась под прицелом российского фрегата Фото: marinetraffic.com.

"Мы не шли по курсу столкновения, мы просто собирались пройти мимо российского судна. Здесь абсолютно ничего не было видно. Это было простое плавание".

Миссис Келви утверждает, что военный корабль не подал ни одного радиопредупреждения перед тем, как нажать на курок, несмотря на то, что их система автоматической идентификации (AIS) была полностью активирована:

"Если бы они хотели связаться с нами, они могли бы легко сделать это по радио, которое мы включили. Мы внимательно слушали, но они не передали никаких сообщений".

Когда "Адмирал Григорович пять раз подал звуковой сигнал, пара немедленно попыталась увернуться.

"Когда мы услышали первые пять сигналов их гудка, мы намеренно изменили курс, и они бы это увидели. Затем они сделали еще пять выстрелов, а потом открыли огонь. "Мы просто подумали: "Что это, черт возьми, было?"".

К счастью, ни яхта, ни люди на ней не пострадали.

Фрегат "Адмирал Григорович" Фото: Соцсети

Британка подчеркивает, что они с супругом до сих пор понятия не имеют, почему русские так поступили. Также супруги утверджают, что все это раздулось до невероятных масштабов:

"Мы не спали до часу ночи, разбираясь с этим после 13 часов плавания. Нам нужен отдых сегодня днем".

Сейчас пара во Франции и после отдыха в Шербуре, на севере страны, переключила свое внимание на более важные вещи, такие как шансы Англии на чемпионате мира.

"Выиграем мы или проиграем в футболе — это будет интереснее, и завтра мы будем следить за довыборами", — заявила Джейн. Она добавила, что Владимир Путин не испортит им отдых.

Тем временем в Минобороны РФ пытались преуменьшить значение инцидента, чтобы не дать разгореться дипломатическому скандалу. Сообщается, что были попытки переложить вину на британских пенсионеров, предполагая, что они подошли слишком близко в густом тумане и проигнорировали сигнальные ракеты.

Алан назвал заявления Министерства обороны "чушью", а Джейн пошутила о невероятной опасности их дневной прогулки:

"Мы не хотим, чтобы из-за этого началась Третья мировая война".

Напомним, что известно об операции против теневого российского танкера "Смиртос", которая длилась шесть часов.

Ранее аналитики выяснили, что почти 200 судов, подпадающих под санкции и связанных с Россией, прошли через британские воды после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил их перехватить.