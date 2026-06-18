"Помилки трапляються": Трамп визнав, що було завдано удару по іранській школі, де загинуло 175 осіб (відео)

28 лютого 2026 року в місті Мінаб (провінція Хормозган) у перший день початку операції США та Ізраїлю проти Ірану будівля початкової школи Шаджара Тайєбе опинилася в зоні ураження під час атаки американських військ на сусідній об’єкт Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Через понад 100 днів після удару по закладу, внаслідок якого загинуло щонайменше 175 осіб, президент США Дональд Трамп визнав, що удар був нанесений, і запевнив, що розслідування все ще триває, повідомляє The New York Post.

Під час саміту G7 у Франції Трамп відмахнувся від запитань про те, хто несе відповідальність за американські удари по іранській школі.

"Помилки трапляються. Війна — це огидно", — коротко відповів він, додавши потім, що "ніхто не робив цього навмисно".

На запитання про те, чи оприлюднить він подробиці розслідування, він переадресував подальші запитання міністру оборони Піту Хегсету.

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Як пише видання, у приватних розмовах американські військові чиновники визнали, що американські війська завдали ударів, і назвали це провалом розвідки.

Школа розташовувалася неподалік від бази, яку використовували військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану, і спочатку саме місце розташування школи було частиною цієї бази.

За словами тих самих чиновників, внутрішнє розслідування показало, що військові, які відповідали за вибір цілей, використовували знімки, що не оновлювалися протягом семи років. На них нібито не було видно школи поруч із базою. Однак щонайменше двоє осіб, які брали участь в оцінці об’єкта військовими, знали, що будівля на базі, судячи з усього, була переобладнана під школу.

Ця оцінка не дійшла до посадових осіб, відповідальних за вибір цілей, і представники розвідки та військові продовжували класифікувати об’єкт як законну ціль для бомбардування.

В результаті першого удару по школі загинули десятки учнів. В результаті другого удару, який військові назвали "подвійним ударом", загинули ще десятки людей. Знімки, проаналізовані The New York Times, показали, що численні точкові удари влучили щонайменше у шість будівель Корпусу вартових ісламської революції, а також у школу.

Ці удари стали найбільшим інцидентом із жертвами серед цивільного населення, скоєним американськими військовими з 1991 року, коли американський літак-невидимка розбомбив цивільне бомбосховище в Багдаді, вбивши понад 400 осіб, переважно жінок, дітей та літніх іракців.

На початку березня міністр оборони США Піт Хегсет ухилився від прямої відповіді на запитання журналістів щодо нападу на початкову школу для дівчаток на півдні Ірану.

"Все, що я знаю, — це те, що ми розслідуємо цю справу. Звісно, ми ніколи не завдаємо ударів по цивільних об’єктах, але ми вивчаємо та розслідуємо цю справу", — сказав він тоді.

18 червня стало відомо, що США та Іран уклали меморандум про припинення війни,