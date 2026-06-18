"Ошибки случаются": Трамп признал удар по иранской школе, где погибло 175 человек (видео)

28 февраля 2026 года в городе Минаб (провинция Хормозган) в первый день начала операции США и Израиля против Ирана здание начальной школы Шаджара Тайебе оказалось в зоне поражения во время атаки американских войск по соседнему объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Спустя более 100 дней после удара по заведению, в результате которого погибли не менее 175 человек, президент США Дональд Трамп признал попадание и заверил, что расследование все еще продолжается, сообщает The New York Post.

Во время саммита G7 во Франции Трамп отмахнулся от вопросов о том, кто несет ответственность за американские удары по иранской школе.

"Ошибки случаются. Война — это мерзость", — ответил он коротко, довавив затем, что "никто не делал этого намеренно".

На вопрос о том, обнародует ли он подробности расследования, он переадресовал дальнейшие вопросы министру обороны Питу Хегсету.

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Как пишет издание, в частном порядке американские военные чиновники признали, что американские силы осуществили удары, и назвали их провалом разведки.

Школа располагалась недалеко от базы, используемой военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана, и точное местоположение школы первоначально было частью этой базы.

По словам все тех же чиновников, внутреннее расследование показало, что военные, отвечавшие за выбор целей, использовали снимки, которые не обновлялись в течение семи лет. На них якобы не было видно школы рядом с базой. Однако по меньшей мере два человека, участвовавшие в оценке объекта военными, знали, что здание на базе, по-видимому, было переоборудовано в школу.

Эта оценка не дошла до должностных лиц, отвечающих за выбор целей, и представители разведки и военные продолжали классифицировать объект как законную цель для бомбардировки.

В результате первого удара по школе погибли десятки учеников. В результате второго удара, названного военными "двойным ударом", погибли еще десятки человек. Снимки, проанализированные The New York Times, показали, что многочисленные точечные удары попали как минимум в шесть зданий Корпуса стражей исламской революции, а также в школу.

Эти удары стали самым крупным инцидентом с жертвами среди гражданского населения, совершенным американскими военными с 1991 года, когда американский самолет-невидимка разбомбил гражданское бомбоубежище в Багдаде, убив более 400 человек, в основном женщин, детей и пожилых иракцев.

В начале марта министр войны США Пит Хегсет уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов об атаке на начальную школу для девочек на юге Ирана.

"Все, что я знаю, это то, что мы расследуем это. Конечно, мы никогда не наносим удары по гражданским целям, но мы изучаем и расследуем это", — говорил он тогда.

18 июня стало известно, что США и Иран заключили меморандум о прекращении войны,