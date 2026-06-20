Співзасновник Ubisoft Клод Гійємо загинув у авіакатастрофі: подробиці трагедії

69-річний Клод Гійємо, співзасновник компанії Ubisoft, загинув у авіакатастрофі поблизу курортного міста Ла-Боль на узбережжі Біскайської затоки Атлантичного океану, що у французькому регіоні Пеї-де-ла-Луар.

Двомоторний гвинтокрилий літак Cessna 421 розбився в полі напередодні, 19 червня, повідомляє France 3. У результаті загинули двоє людей. Імовірно, другий пасажир — інструктор із Ренна. Борт вилетів із Ренна і впав під час заходу на посадку на шосе Рут-де-ла-Босс поблизу аеродрому Ла-Боль.

На місці трагедії було задіяно велику кількість екстрених служб. В операції брали участь близько 60 пожежників і майже 30 машин швидкої допомоги. Коли пожежники Луари-Атлантики прибули на місце катастрофи, літак горів, і полум’я поширювалося на навколишню рослинність. Згоріло близько 500 квадратних метрів території.

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В результаті падіння літак майже повністю зруйновано Фото: Соцсети

Рятувальники мобілізували значні ресурси для пошуків можливої третьої жертви, але ці пошуки не дали результату.

Хоча ідентифікація була ускладнена, родину Гійємо повідомили про трагедію вже через кілька годин після аварії літака.

Видання Ici Loire Océan повідомляє, що Гійємо, який також був власником літака та членом льотного клубу "Ла-Боль", мав бути присутнім на зустрічі понад 100 літаків у регіоні цими вихідними.

Клод Гійємо Фото: Соцсети

На аеродромі Ла-Боль сьогодні заплановано приватну поминальну службу, повідомив мер Ла-Боля Франк Луврієр. Прапори приспущені.

Це не перша подібна трагедія в цьому регіоні. Влітку 2023 року журналіст Жерар Леклер, зведений брат співака Жюльєна Клерка, загинув, намагаючись дістатися до аеродрому Ла-Боль із департаменту В’єнна. Його літак розбився в комуні Лаво-сюр-Луар.

Що відомо про Клода Гійємо

На початку 1980-х років родина Гійємо успішно вела бізнес із постачання сільськогосподарської продукції в регіоні Бретань у Франції. Однак, повернувшись додому після закінчення університету з дипломами у галузі бізнесу та технологій, п’ятеро братів Гійємо — Клод, Крістіан, Жерар, Мішель та Ів — зрозуміли, що традиційне фермерське господарство пропонує обмежені можливості для зростання. Прагнучи диверсифікувати бізнес, вони звернули свою увагу на швидкозростаючий ринок електроніки.

Спочатку Клод експериментував із продажем аудіодисків, але брати швидко зрозуміли, що існує набагато прибутковіша сфера — ринок домашніх комп’ютерів, який стрімко розширювався.

Розуміючи, що імпорт обладнання та програмного забезпечення з Великої Британії та США є надзвичайно дорогим для французьких споживачів, вони об’єднали свої ресурси та заснували компанію Guillemot Informatique, яка займається продажем доступного комп’ютерного програмного забезпечення та апаратних компонентів поштою.

Усунувши традиційних посередників, брати швидко перетворили свій регіональний стартап на національний успіх, підготувавши ґрунт для свого подальшого переходу до розробки відеоігор та створення "Ubi Soft" — скорочення від "ubiquitous software" (повсюдне програмне забезпечення).

У той час як його брат Ів став публічною особою Ubisoft на посаді генерального директора, Клод залишався "опорою за лаштунками" сімейної технологічної імперії. Маючи ступінь магістра економічних наук та сертифікат у галузі промислової інформатики, він поєднував ділову та технічну сторони компанії. Клод також обіймав посаду генерального директора Guillemot Corporation, перетворивши її на глобального дистриб’ютора обладнання, відомого своїми аксесуарами Thrustmaster та Hercules.

На момент своєї смерті він залишався виконавчим віце-президентом з операцій та членом ради директорів Ubisoft.

Компанія Ubisoft — одна з найбільших ігрових корпорацій у світі, відома своїми масштабними проєктами. Вона є розробником таких відомих франшиз, як Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy’s, Prince of Persia, Rayman, Just Dance.

Нагадаємо, відомий співак Oliver Tree загинув у вертолітному катастрофі в Бразилії.

Також повідомлялося, що літак авіакомпанії China Eastern розбився не випадково.