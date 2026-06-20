Сооснователь Ubisoft Клод Гийемо погиб в авиакатастрофе: детали трагедии

69-летний Клод Гийемо, соучредитель компании Ubisoft, погиб в авиакатастрофе возле курортного города Ла-Боль на побережье Бискайского залива Атлантического океана, что во французском регионе Пеи-де-ла-Луар.

Двухмоторный винтовой самолет Cessna 421 рухнул в поле накануне, 19 июня, сообщает France 3. В результате погибли два человека. Предположительно, второй пассажир — инструктор из Ренна. Борт вылетел из Ренна и упал при заходе на посадку на шоссе Рут-де-ла-Босс возле аэродрома Ла-Боль.

На месте трагедии было задействовано большое количество экстренных служб. В операции участвовало около 60 пожарных и почти 30 машин скорой помощи. Когда пожарные Луары-Атлантики прибыли на место крушения, самолет горел, и пламя распространялось на окружающую растительность. Выгоредло около 500 квадратных метров территории.

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В результате падения самолет почти полностью разрушен Фото: Соцсети

Спасатели мобилизовали значительные ресурсы для поисков возможной третьей жертвы, но они не принесли результата.

Хотя идентификация была усложнена, семью Гийемо уведомили о трагедии всего через несколько часов после крушения самолета.

Издание Ici Loire Océan сообщает, что Гийемо, который также былвладельцем самолета и членом летного клуба Ла-Боль, должен был присутствовать на встрече более чем 100 самолетов в регионе в эти выходные.

Клод Гийемо Фото: Соцсети

На аэродроме Ла-Боль сегодня запланирована частная поминальная служба, сообщил мэр Ла-Боля Франк Лувриер. Флаги приспущены.

Это не первая подобная трагедия в этом регионе. Летом 2023 года журналист Жерар Леклер, сводный брат певца Жюльена Клерка, погиб, пытаясь добраться до аэродрома Ла-Боль из департамента Вьенна. Его самолет разбился в коммуне Лаво-сюр-Луар.

Что известно о Клоде Гийемо

В начале 1980-х годов семья Гийемо успешно владела бизнесом по поставке сельскохозяйственной продукции в регионе Бретань во Франции. Однако, вернувшись домой после окончания университета с дипломами в области бизнеса и технологий, пятеро братьев Гийемо — Клод, Кристиан, Жерар, Мишель и Ив — поняли, что традиционное фермерское хозяйство предлагает ограниченные возможности для роста. Стремясь диверсифицировать бизнес, они обратили свой взор на быстрорастущий рынок электроники.

Клод сначала экспериментировал с продажей аудиодисков, но братья быстро осознали гораздо более прибыльную область: быстро расширяющийся рынок домашних компьютеров.

Понимая, что импорт оборудования и программного обеспечения из Великобритании и США невероятно дорог для французских потребителей, они объединили свои ресурсы и основали компанию Guillemot Informatique, занимающуюся продажей доступного компьютерного программного обеспечения и аппаратных компонентов по почте.

Исключив традиционных посредников, братья быстро превратили свой региональный стартап в национальный успех, подготовив почву для своего последующего перехода в разработку видеоигр и создания "Ubi Soft" — сокращение от "ubiquitous software" (повсеместное программное обеспечение).

В то время как его брат Ив стал публичным лицом Ubisoft в качестве генерального директора, Клод оставался закулисным якорем семейной технологической империи. Имея степень магистра экономических наук и сертификат в области промышленной информатики, он связывал деловую и техническую стороны компании. Клод также занимал должность генерального директора Guillemot Corporation, превратив ее в глобального дистрибьютора оборудования, известного аксессуарами Thrustmaster и Hercules.

На момент своей смерти он оставался исполнительным вице-президентом по операциям и членом совета директоров Ubisoft.

Компания Ubisoft — одна из крупнейших игровых корпораций в мире, известная своими масштабными проектами. Она является разработчиком таких известных франшиз, как Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy’s, Prince of Persia, Rayman, Just Dance.

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