США припинили надавати допомогу, ситуація в Конго є критичною: Еболою заразилися до 5 млн осіб

Після того, як адміністрація Дональда Трампа припинила програми USAID, ситуація в Конго та інших африканських країнах погіршилася. І тепер епідемія Еболи загрожує сусіднім країнам.

У трьох провінціях, які постраждали від епідемії Еболи, скорочено обсяги проектів допомоги, що фінансуються США. А тим часом пандемія не йде на спад, тим більше, що родини померлих відмовляються від проведення аналізів. Смертельні випадки в Кігонзі, місті з населенням понад 15 000 осіб, викликають побоювання, що вірус Ебола може непомітно поширюватися серед понад 5 мільйонів переміщених осіб у східній частині Конго, а опір тестуванню поглиблює проблему, спричинену вкрай обмеженими санітарними заходами, пише Reuters.

У Конго склалася критична ситуація з епідемією Еболи

Повідомляється, що щонайменше 30 осіб померли від Еболи з початку травня в одному з таборів для переміщених осіб на північному сході Конго. За словами представників табору, рівень смертності є безпрецедентним, причому у деяких підтверджено смерть від лихоманки Ебола, що свідчить про швидке поширення захворювання в цьому регіоні.

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Однак підтвердити причини всіх смертей не вдалося, оскільки пацієнти або їхні родичі в таборі Кігонзе в Бунії — епіцентрі спалаху лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго — відмовляються від тестування, повідомили представник табору та гуманітарна організація Caritas.

Однак у всіх спостерігалися симптоми, зокрема головний біль, лихоманка та блювота, які пов’язані з вірусом Ебола, повідомили одразу кілька джерел.

"Раніше люди просто так не вмирали", — заявила прес-секретар табору Дезіре Гродя Бапі.

Президент табору Дз'джо Ндруці Етьєн заявив, що лише цього тижня було поховано 10 осіб. Зазвичай у таборі фіксується від однієї до трьох смертей на місяць.

Джастін Занамузі, директор католицької благодійної організації "Карітас", яка допомагає мешканцям Кігонзе, повідомив, що в середу його команда виявила кілька тіл, накритих простирадлами, серед яких були вагітна жінка та діти.

"Наша команда намагалася переконати людей погодитися на огляд тіл лікарями. Вони категорично відмовилися", — сказав Занамузі.

Про спалах захворювання в країні вперше повідомили конголезькі власті 15 травня, однак, за їхніми словами, смертельні випадки почалися ще раніше.

Поширенню Еболи сприяють антисанітарні умови. А гуманітарні організації зазначають, що донори, зокрема ключовий спонсор — США — за президентства Дональда Трампа, скоротили фінансування водопостачання, гігієни та санітарії, що є вкрай важливим у боротьбі з хворобою, яка поширюється через біологічні рідини та людські відходи.

Дані, зібрані ООН, показали, що фінансування будівництва туалетів та пунктів для миття рук у Конго скоротилося більш ніж удвічі у період з 2024 по 2025 рік — приблизно до 38 мільйонів доларів, а цього року вдалося зібрати лише 21% від необхідних 80 млн доларів.

У Конго є сотні таборів для мирних жителів, які рятуються від війни; у деяких із них проживає до 100 000 осіб. В іншому таборі в тій самій провінції Ітурі вже зафіксовано випадки смерті від лихоманки Ебола, на яку припадає понад 90 % із майже 900 підтверджених випадків захворювання.

Допомога США у боротьбі з лихоманкою Ебола

Вашингтон був головним спонсором послуг з водопостачання, санітарії та гігієни в Конго і виділив понад 60 мільйонів доларів на ці цілі у 2024 році.

Адміністрація Трампа скоротила допомогу, заявивши, що хоче зосередитися на "надзвичайно пріоритетній гуманітарній допомозі, яка рятує життя".

Агентство Reuters не змогло точно встановити, скільки — якщо взагалі щось — Вашингтон зараз виділяє Кігонзе.

Однак чотири гуманітарні організації — Mercy Corps, Данська рада з питань біженців, CARE International та Oxfam — заявили, що їхні проекти у сфері водопостачання, санітарії та гігієни для переміщених осіб у трьох провінціях, які постраждали від епідемії Еболи, що фінансуються США, були скорочені або скасовані після торішніх скорочень.

У 2024 році організація Mercy Corps збудувала 82 водопровідні крани та понад 400 громадських туалетів, забезпечивши житлом понад 125 000 переміщених осіб. Цього року, через скорочення фінансування, близько 19 000 осіб обслуговуються лише шістьма водопровідними кранами та жодним громадським туалетом, повідомила гуманітарна організація.

Нагадаємо, раніше хворі на Еболу втекли з лікарні, поширюючи хворобу. Ми розповідали, що спричиняє це захворювання та наскільки воно смертельне.

Всесвітня організація охорони здоров’я вже визнала новий спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною подією міжнародного значення.