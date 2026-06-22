США перестали помогать, ситуация в Конго критическая: Эболой заразились до 5 млн человек

После того, как администрация Дональда Трампа свернула программы USAID, ситуация в Конго и других африканских странах усугубилась. И теперь лихорадка Эбола грозит соседним странам.

В трех провинциях, пострадавших от эпидемии Эболы, сокращены объемы финансируемых США проектов помощи. А тем временем пандемия не идет не спад, тем более, что семьи умерших отказываются от проведения анализов. Смертельные случаи в Кигонзе, городе с населением более 15 000 человек, вызывают опасения, что вирус Эбола может незаметно распространяться среди более чем 5 миллионов перемещенных лиц в восточном Конго, а сопротивление тестированию усугубляет проблему, создаваемую крайне ограниченными санитарными мерами, пишет Reuters.

В Конго критическая ситуация с эпидемией Эболы

Сообщается, что по меньшей мере 30 человек умерли от Эболы с начала мая в одном из лагерей для перемещенных лиц на северо-востоке Конго. По словам представителей лагеря, уровень смертности беспрецедентен, причем у некоторых подтверждена смерть от лихорадки Эбола, что свидетельствует о быстром распространении заболевания в этом регионе.

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Но подтвердить причины всех смертей не удалось, поскольку пациенты или их родственники в лагере Кигонзе в Бунии — эпицентре вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго — отказываются от тестирования, сообщили представитель лагеря и гуманитарная организация Caritas.

Однако у всех наблюдались симптомы, включая головные боли, лихорадку и рвоту, которые связаны с лихорадкой Эбола, сообщили сразу несколько источников.

"Раньше люди просто так не умирали", — заявила пресс-секретарь лагеря Дезире Гродя Бапи.

Президент лагеря Дз'джо Ндруци Этьен заявил, что только на этой неделе были похоронены 10 человек. В лагере обычно регистрируется от одной до трех смертей в месяц.

Джастин Занамузи, директор католической благотворительной организации Caritas, которая помогает жителям Кигонзе, сообщил, что в среду его команда обнаружила несколько тел, накрытых простынями, в том числе беременную женщину и детей.

"Наша команда пыталась убедить людей согласиться на осмотр тел врачами. Они категорически отказались", — сказал Занамузи.

О вспышке заболевания в стране впервые сообщили конголезские власти 15 мая, однако, по их словам, смертельные случаи начались еще раньше.

Распространению Эболы способствую антисанитарные условия. А гуманитарные организации отмечают, что доноры, включая ключевого спонсора — США — при президенте Дональде Трампе, сократили финансирование водоснабжения, гигиены и санитарии, что крайне важно в борьбе с болезнью, распространяющейся через биологические жидкости и человеческие отходы.

Данные, собранные ООН, показали, что финансирование строительства туалетов и пунктов для мытья рук в Конго сократилось более чем вдвое в период с 2024 по 2025 год, примерно до 38 миллионов долларов, а в этом году удалось собрать лишь 21% из необходимых 80 млн долларов.

В Конго сотни лагерей для мирных жителей, спасающихся от войны, в некоторых из них проживает до 100 000 человек. В другом лагере в той же провинции Итури уже зафиксированы случаи смерти от лихорадки Эбола , на долю которой приходится более 90% из почти 900 подтвержденных случаев заболевания.

Помощь США в борьбе с лихорадкой Эбола

Вашингтон был главным спонсором услуг водоснабжения, санитарии и гигиены в Конго и предоставил более 60 миллионов долларов на эти цели в 2024 году.

Администрация Трампа сократила помощь, заявив, что хочет сосредоточиться на "крайне приоритетной гуманитарной помощи, спасающей жизни".

Агентство Reuters не смогло точно установить, сколько, если вообще что-либо, Вашингтон сейчас выделяет Кигонзе.

Однако четыре гуманитарные организации — Mercy Corps, Датский совет по делам беженцев, CARE International и Oxfam — заявили, что их финансируемые США проекты в области водоснабжения, санитарии и гигиены для перемещенных лиц в трех провинциях, пострадавших от эпидемии Эболы, были сокращены или отменены после прошлогодних сокращений.

В 2024 году организация Mercy Corps построила 82 водопроводных крана и более 400 общественных туалетов, обеспечив жильем более 125 000 перемещенных лиц. В этом году, из-за сокращения финансирования, около 19 000 человек обслуживаются всего шестью водопроводными кранами и ни одним общественным туалетом, сообщила гуманитарная организация.

Напомним, ранее больные Эболой разбежались из госпиталя, разнося болезнь. Мы рассказывали, что вызывает заболевание и насколько оно смертельно.

Всемирная организация здравоохранения уже назвала новую вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайным событием международного значения.