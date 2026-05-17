Вспышка Эболы в Африке: ВОЗ вводит международную чрезвычайную ситуацию

Всемирная организация здравоохранения назвала новую вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайным событием международного значения.

Решение приняли из-за высокого риска распространения вируса за пределы региона, но пока о пандемии речь пока не идет. Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

В сообщении говорится, что по состоянию на 16 мая в провинции Итури, что в Конго, подтверждено восемь случаев заражения штаммом Бундибугио. Также врачи сообщают о сотнях подозрений: 246 возможных заражений и 80 смертей, которые могут быть связаны с вирусом.

Также стало известно, что вирус распространился за пределы Конго, в частности, два случая подтвердили в Кампале 15 и 16 мая, один из них — летальный. Оба пациента прибыли из Конго. Еще один больной вернулся в Киншасу после поездки в Итури.

В ВОЗ заявляют, что реальное количество инфицированных может быть значительно больше. Поскольку в регионе регистрируют многочисленные кластеры смертей с симптомами, характерными для геморрагической лихорадки.

Также международная организация сообщила о смерти медицинских работников, а это, говорится в сообщении, признак того, что вирус может распространяться внутри больниц, где контроль инфекций часто затруднен из-за нехватки ресурсов.

Кроме этого, ситуацию ухудшают гуманитарный кризис, активная миграция населения и нестабильность в регионе. Медики отмечают, что все эти факторы создают условия для быстрого распространения вируса в регионе, особенно учитывая активные транспортные и торговые маршруты.

Также в ВОЗ сообщают об отсутствии утвержденных вакцин или специального лечения именно против штамма Бундибугио, который отличается от других типов Эболы.

В свою очередь генеральный директор ВОЗ созывает Комитет по чрезвычайным ситуациям, где эксперты должны предоставить рекомендации странам по сдерживанию вируса и возможных временных ограничений там.

Вирус Эболы: какие симптомы

Вирус был впервые обнаружен в 1976 году вблизи реки Эбола на территории современного Конго. Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — это тяжелое, часто смертельное заболевание людей и приматов. Ведь вирус передается людям от диких животных, таких как летучие мыши, дикобразы и приматы. Эбола распространяется при непосредственном контакте с кровью, выделениями, органами или другими биологическими жидкостями инфицированных людей, а также с поверхностями и предметами, загрязненными этими жидкостями.

В среднем болезнь убивает 50% инфицированных, а во время отдельных вспышек летальность достигает 90%.

Среди симптомов: острая лихорадка, сильная боль, рвота, диарея и массивные внутренние и внешние кровотечения. На 5-7 день болезни на коже появляется характерная фиолетово-красная сыпь. Она быстро превращается в большие волдыри, наполненные кровью, которые трескаются от малейшего прикосновения.

Из-за разрушения коллагена и мелких сосудов кожа теряет эластичность и буквально начинает отделяться от мышечных тканей. Вирус уничтожает способность крови сворачиваться, тогда она начинает вытекать из глаз, носа, ушей, десен и мест любых уколов.

Новая вспышка Эболы: что известно

Напомним, что новая вспышка Эболы, которую зафиксировали в Конго, уже привела к 65 смертям и 246 вероятным случаям заражения. Соответствующие органы здравоохранения Африки подтвердили новую вспышку в этом регионе. Нынешняя вспышка стала 17-й в Конго с тех пор, как болезнь впервые была зафиксирована в стране в 1976 году.

