Смертность до 90%: в Конго зафиксирована вспышка Эболы, десятки людей умерли и сотни заражены

Вирус Эболы страшнее коронавируса. Ведь до 90% больных людей могут умереть, среди симптомов — кровавые слезы.

Новая вспышка Эболы, которую зафиксировали в Конго, уже привела к 65 смертям и 246 вероятным случаям заражения. Соответствующие органы здравоохранения Африки подтвердили новую вспышку в этом регионе. Нынешняя вспышка стала 17-й в Конго с тех пор, как болезнь впервые была зафиксирована в стране в 1976 году. Об этом сообщает Euronews.

Где началась вспышка вируса

Вероятные случаи Эболы преимущественно зарегистрированы в округах Монгвалу и Рвампара в провинции Итури. Есть сообщения о подозрительных случаях и в округе Бунии, административном центре провинции Итури.

Известно, что провинция Итури расположена в отдаленной восточной части Конго, где плохо развита дорожная сеть, а также она расположена в более 1000 километров от столицы страны, Киншасы.

Сейчас известно только о четырех из зарегистрированных смертей, которые были подтверждены в лаборатории, но о новой вспышке объявили после появления большого количества подозрительных случаев.

Как отметили в Африканских центрах по контролю и профилактике заболеваний, одной из главных причин для беспокойства местных властей является близость этих районов к Уганде и Южному Судану. Буния, ведь главный город Итури, расположен у границы с Угандой. Кроме этого, из-за интенсивного перемещения населения, которое связано с добычей полезных ископаемых, а также из-за кризиса безопасности в этих районах, есть риск дальнейшего распространения болезни.

Вирус Эболы: какие симптомы

Вирус был впервые обнаружен в 1976 году вблизи реки Эбола на территории современного Конго. Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — это тяжелое, часто смертельное заболевание людей и приматов. Ведь вирус передается людям от диких животных, таких как летучие мыши, дикобразы и приматы. Эбола распространяется при непосредственном контакте с кровью, выделениями, органами или другими биологическими жидкостями инфицированных людей, а также с поверхностями и предметами, загрязненными этими жидкостями.

В среднем болезнь убивает 50% инфицированных, а во время отдельных вспышек летальность достигает 90%.

Среди симптомов: острая лихорадка, сильная боль, рвота, диарея и массивные внутренние и внешние кровотечения. На 5-7 день болезни на коже появляется характерная фиолетово-красная сыпь. Она быстро превращается в большие волдыри, наполненные кровью, которые трескаются от малейшего прикосновения.

Из-за разрушения коллагена и мелких сосудов кожа теряет эластичность и буквально начинает отделяться от мышечных тканей, становясь похожей на мокрую бумагу. Вирус уничтожает способность крови сворачиваться, тогда она начинает вытекать из глаз, носа, ушей, десен и мест любых уколов.

Есть ли лекарство от Эболы?

"Сейчас существуют вакцины против некоторых вирусов, вызывающих Эболу, которые могут помочь защитить медицинских работников и уменьшить распространение инфекции, если их быстро применять в окружении подтвержденных случаев и их контактов в рамках стратегии, известной как кольцевая вакцинация", — сказала Даниэла Манно, клинический доцент Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Однако доступ к вакцинам в Конго не всегда прост из-за структурных препятствий и нехватки финансирования.

