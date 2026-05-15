Смертність до 90%: в Конго зафіксовано спалах Еболи, десятки людей померли і сотні заражені

Вірус Еболи страшніший за коронавірус. Адже до 90% хворих людей можуть померти, серед симптомів — криваві сльози.

Новий спалах Еболи, який зафіксували в Конго, вже призвів до 65 смертей та 246 ймовірних випадків зараження. Відповідні органи охорони здоров’я Африки підтвердили новий спалах в цьому регіоні. Нинішній спалах став 17-м у Конго з того часу, як хворобу вперше було зафіксовано в країні у 1976 році. Про це повідомляє Euronews.

Де розпочався спалах вірусу

Ймовірні випадки Еболи переважно зареєстровані в округах Монгвалу та Рвампара в провінції Ітурі. Є повідомлення про підозрілі випадки й в окрузі Бунії, адміністративному центрі провінції Ітурі.

Відомо, що провінція Ітурі розташована у віддаленій східній частині Конго, де погано розвинена дорожня мережа, а також вона розташована в понад 1000 кілометрів від столиці країни, Кіншаси.

Наразі відомо про лише чотири з зареєстрованих смертей, що були підтверджені в лабораторії, але про новий спалах оголосили після появи великої кількості підозрілих випадків.

Як зазначили в Африканських центрах з контролю та профілактики захворювань, однією з головних причин для занепокоєння місцевої влади є близькість цих районів до Уганди та Південного Судану. Бунія, адже головне місто Ітурі, розташоване біля кордону з Угандою. Крім цього, через інтенсивне переміщення населення, яке пов'язане з видобутком корисних копалин, а також через кризу безпеки в цих районах, є ризик подальшого поширення хвороби.

Вірус Еболи: які симптоми

Вірус було вперше виявлено у 1976 році поблизу річки Ебола на території сучасного Конго. Хвороба, спричинена вірусом Ебола, — це важке, часто смертельне захворювання людей і приматів. Адже вірус передається людям від диких тварин, таких як кажани, дикобрази та примати. Ебола поширюється при безпосередньому контакті з кров'ю, виділеннями, органами або іншими біологічними рідинами інфікованих людей, а також з поверхнями та предметами, забрудненими цими рідинами.

У середньому хвороба вбиває 50% інфікованих, а під час окремих спалахів летальність сягає 90%.

Серед симптомів: гостра лихоманка, сильний біль, блювота, діарея та масивні внутрішні й зовнішні кровотечі. На 5–7 день хвороби на шкірі з'являється характерний фіолетово-червоний висип. Він швидко перетворюється на великі пухирі, наповнені кров'ю, які тріскаються від найменшого дотику.

Через руйнування колагену та дрібних судин шкіра втрачає еластичність і буквально починає відділятися від м'язових тканин, стаючи схожою на мокрий папір. Вірус знищує здатність крові згортатися, тоді вона починає витікати з очей, носа, вух, ясен та місць будь-яких уколів.

Чи є ліки від Еболи?

"Наразі існують вакцини проти деяких вірусів, що викликають Еболу, які можуть допомогти захистити медичних працівників та зменшити поширення інфекції, якщо їх швидко застосовувати в оточенні підтверджених випадків та їхніх контактів у рамках стратегії, відомої як кільцева вакцинація", — сказала Даніела Манно, клінічний доцент Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

Однак доступ до вакцин у Конго не завжди є простим через структурні перешкоди та брак фінансування.

