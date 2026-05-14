Вірусологи ВООЗ визнали, що хантавірус з лайнера мутує в процесі поширення: чи є ризик епідемії

Предметом дослідження був штам Andes — єдиний відомий хантавірус, що здатний передаватися від людини до людини.

Міжнародна група вірусологів ВООЗ дійшла висновку, що хантавірус із зараженого лайнера незначно мутує в процесі поширення, але цей спалах, ймовірно, скоро вщухне. Про це повідомляє The Telegraph.

Вчені з Південної Африки, Сенегалу, Швейцарії та Нідерландів, яких скликали за дорученням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), виявили, що вірус дещо змінився, поширюючись від людини до людини на борту постраждалого круїзного лайнера.

Що показали результати дослідження вірусологів ВООЗ

Фахівці співпрацювали з міжнародними дослідниками та ВООЗ, щоб порівняти результати з послідовностями чотирьох інших пацієнтів, і в понеділок спільно опублікували свої початкові висновки на центрі обміну даними .

На думку вчених, ці мутації є незначними й не впливають на функціонування вірусу. Також не спостерігається явного підвищення заразності чи летальності.

Зокрема, доктор Бас Ауде Муннінк, доцент кафедри вірусології в ErasmusMC у Нідерландах, який був частиною команди, що аналізувала генетичні послідовності голландських пацієнтів на борту MV Hondius.

"Ми бачимо дві конкретні невеликі мутації у двох пацієнтів… [але] жодних змін у поведінці вірусу не спостерігається. Це типово для вірусів, тому що вони, звичайно, еволюціонують і роблять помилки під час своєї реплікації", – сказав доктор Ауде Муннінк.

За його словами, віруси потрапляючи в клітину людини або тварини, швидко розмножуються. Під час цього процесу можуть виникати невеликі помилки в генетичному коді, які з часом можуть накопичуватися та змінювати поведінку збудника. Так сталося під час пандемії коронавірусу, коли з'явилися нові варіанти, такі як дельта та омікрон, коли Sars-Cov-2 вразив мільйони людей.

Але андський хантавірус — це не Covid-19, сказав доктор Ауде Муннінк. Тож, це точно не новий спалах пандемії.

Хантавірус прогресує в Аргентині та Чилі: що відомо

Але вчені стурбовані потенційною генетичною прогресією вірусу Анд у його основного хазяїна: довгохвостого карликового рисового щура.

Цей дрібний гризун зустрічається в деяких частинах Аргентини та Чилі, переважно в лісах помірного поясу та вологих луках Патагонсько-Андського регіону.

"Основна еволюція вірусу зараз відбувається у водоймі дикої природи. Важливо проводити дослідження в цьому водоймі дикої природи, щоб побачити поширення та вірусну еволюцію цього вірусу у [щурів]... Я думаю, що це інформація, якої нам зараз бракує", — сказав доктор Ауде Муннінк.

Випадки зараження хантавірусом в Аргентині нещодавно різко зросли, і дослідники зараз з'ясовують, чи є це статистичним сплеском, відображенням покращеної діагностики чи чимось більш зловісним.

Раніше цього місяця Міністерство охорони здоров'я заявило, що з червня 2025 року було зареєстровано 101 випадок, що приблизно вдвічі більше, ніж роком раніше. Вірус, який викликає важке захворювання легень під назвою хантавірусний легеневий синдром, забрав життя приблизно третини пацієнтів.

Деякі вчені стверджують, що зміни у землекористуванні, зокрема вирубка лісів, могли змусити щурів тісніше контактувати з людьми та потрапляти до нових регіонів. У країні також спостерігалося посилення екстремальних погодних умов, зокрема сильної посухи та періодів інтенсивних опадів, що, можливо, витіснило довгохвостих карликових рисових щурів з їхніх звичних середовищ існування, коли вони шукають їжу.

Наразі експерти намагаються зібрати більше інформації, зокрема перевіряючи місцевих щурів. Але дослідники наголошують, що ризик мутації вірусу Анд серед інфікованих під час поточного спалаху є низьким, і немає жодних ознак накопичення мутацій у всьому ланцюжку випадків.

Поширення хантавірусу на лайнері MV Hondius — що відомо

4 травня 2026 року стало відомо про те, що на круїзному лайнері MV Hondius стався спалах хантавірусу. Судно з близько 150 пасажирами опинилося на карантині, людям заборонили сходити на берег. Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила шість імовірних випадків зараження на лайнері.

Водночас потім у ЗМІ повідомили про те, що щонайменше 23 пасажири круїзного лайнера залишили судно під час його зупинки на острові Святої Єлени, крихітному острові в Південній Атлантиці, і повернулися додому, зокрема в США.

Через побоювання нової епідемії суд в Іспанії погодив обов’язковий семиденний карантин для громадян Іспанії, які сходитимуть з лайнера. Водночас пасажири корабля з інших країн відправилися додому літаками. Однак у пасажира з Франції вже в літаку були виявлені симптоми хантавірусу, а в громадянина США виявився позитивний тест.

4 травня стало відомо, що п'ятеро українців входять до членів екіпажу судна.

А Речник Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Микола Ганіч повідомив, що в Україні щороку фіксуються кілька десятків випадків хантавірусної інфекції.

Також епідеміологиня Всесвітньої організації з охорони здоров'я з інфекційних захворювань Марія Ван Керкгове під час брифінгу для ЗМІ, закликала не порівнювати цей спалах з початком пандемії COVID-19.