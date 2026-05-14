Вирусологи ВОЗ признали, что хантавирус с лайнера мутирует в процессе распространения: есть ли риск эпидемии

Предметом исследования был штамм Andes — единственный известный хантавирус, способный передаваться от человека к человеку.

Международная группа вирусологов ВОЗ пришла к выводу, что хантавирус с зараженного лайнера незначительно мутирует в процессе распространения, но эта вспышка, вероятно, скоро утихнет. Об этом сообщает The Telegraph.

Ученые из Южной Африки, Сенегала, Швейцарии и Нидерландов, которых созвали по поручению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обнаружили, что вирус несколько изменился, распространяясь от человека к человеку на борту пострадавшего круизного лайнера.

Что показали результаты исследования вирусологов ВОЗ

Специалисты сотрудничали с международными исследователями и ВОЗ, чтобы сравнить результаты с последовательностями четырех других пациентов, и в понедельник совместно опубликовали свои первоначальные выводы на центре обмена данными.

По мнению ученых, эти мутации являются незначительными и не влияют на функционирование вируса. Также не наблюдается явного повышения заразности или летальности.

В частности, доктор Бас Ауде Муннинк, доцент кафедры вирусологии в ErasmusMC в Нидерландах, который был частью команды, анализировавшей генетические последовательности голландских пациентов на борту MV Hondius.

"Мы видим две конкретные небольшие мутации у двух пациентов... [но] никаких изменений в поведении вируса не наблюдается. Это типично для вирусов, потому что они, конечно, эволюционируют и делают ошибки во время своей репликации", — сказал доктор Ауде Муннинк.

По его словам, вирусы попадая в клетку человека или животного, быстро размножаются. Во время этого процесса могут возникать небольшие ошибки в генетическом коде, которые со временем могут накапливаться и менять поведение возбудителя. Так произошло во время пандемии коронавируса, когда появились новые варианты, такие как дельта и омикрон, когда Sars-Cov-2 поразил миллионы людей.

Но андский хантавирус — это не Covid-19, сказал доктор Ауде Муннинк. Поэтому, это точно не новая вспышка пандемии.

Хантавирус прогрессирует в Аргентине и Чили: что известно

Но ученые обеспокоены потенциальной генетической прогрессией вируса Анд у его основного хозяина: длиннохвостой карликовой рисовой крысы.

Этот мелкий грызун встречается в некоторых частях Аргентины и Чили, преимущественно в лесах умеренного пояса и влажных лугах Патагонско-Андского региона.

"Основная эволюция вируса сейчас происходит в водоеме дикой природы. Важно проводить исследования в этом водоеме дикой природы, чтобы увидеть распространение и вирусную эволюцию этого вируса у [крыс]... Я думаю, что это информация, которой нам сейчас не хватает", — сказал доктор Ауде Муннинк.

Случаи заражения хантавирусом в Аргентине недавно резко возросли, и исследователи сейчас выясняют, является ли это статистическим всплеском, отражением улучшенной диагностики или чем-то более зловещим.

Ранее в этом месяце Министерство здравоохранения заявило, что с июня 2025 года был зарегистрирован 101 случай, что примерно вдвое больше, чем годом ранее. Вирус, который вызывает тяжелое заболевание легких под названием хантавирусный легочный синдром, унес жизни примерно трети пациентов.

Некоторые ученые утверждают, что изменения в землепользовании, в частности вырубка лесов, могли заставить крыс теснее контактировать с людьми и попадать в новые регионы. В стране также наблюдалось усиление экстремальных погодных условий, в частности сильной засухи и периодов интенсивных осадков, что, возможно, вытеснило длиннохвостых карликовых рисовых крыс из их привычных мест обитания, когда они ищут пищу.

Сейчас эксперты пытаются собрать больше информации, в частности проверяя местных крыс. Но исследователи отмечают, что риск мутации вируса Анд среди инфицированных во время текущей вспышки является низким, и нет никаких признаков накопления мутаций во всей цепочке случаев.

Распространение хантавируса на лайнере MV Hondius — что известно

4 мая 2026 года стало известно о том, что на круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса. Судно с около 150 пассажирами оказалось на карантине, людям запретили сходить на берег. Всемирная организация здравоохранения подтвердила шесть вероятных случаев заражения на лайнере.

В то же время затем в СМИ сообщили о том, что по меньшей мере 23 пассажира круизного лайнера покинули судно во время его остановки на острове Святой Елены, крошечном острове в Южной Атлантике, и вернулись домой, в частности в США.

Из-за опасений новой эпидемии суд в Испании согласовал обязательный семидневный карантин для граждан Испании, которые будут сходить с лайнера. В то же время пассажиры корабля из других стран отправились домой самолетами. Однако у пассажира из Франции уже в самолете были обнаружены симптомы хантавируса, а у гражданина США оказался положительный тест.

4 мая стало известно, что пятеро украинцев входят в состав членов экипажа судна.

А представитель Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Николай Ганич сообщил, что в Украине ежегодно фиксируются несколько десятков случаев хантавирусной инфекции.

Также эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения по инфекционным заболеваниям Мария Ван Керкгове во время брифинга для СМИ, призвала не сравнивать эту вспышку с началом пандемии COVID-19.