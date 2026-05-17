Спалах Еболи в Африці: ВООЗ вводить міжнародну надзвичайну ситуацію

Всесвітня організація охорони здоров’я назвала новий спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною подією міжнародного значення.

Рішення прийняли через високий ризик поширення вірусу за межі регіону, але наразі про пандемію наразі не йдеться. Про це йдеться у повідомленні ВООЗ.

У повідомленні йдеться, що станом на 16 травня у провінції Ітурі, що в Конго, підтверджено вісім випадків зараження штамом Бундібугіо. Також лікарі повідомляють про сотні підозр: 246 можливих інфікувань і 80 смертей, що можуть бути пов’язані з вірусом.

Також стало відомо, що вірус поширився за межі Конго, зокрема, два випадки підтвердили у Кампалі 15 і 16 травня, один із них — летальний. Обидва пацієнти прибули з Конго. Ще один хворий повернувся до Кіншаси після поїздки в Ітурі.

У ВООЗ заявляють, що реальна кількість інфікованих може бути значно більшою. Оскільки у регіоні реєструють численні кластери смертей з симптомами, що характерні для геморагічної лихоманки.

Також міжнародна організація повідомила про смерть медичних працівників, а це, йдеться у повідомленні, ознака того, що вірус може поширюватися всередині лікарень, де контроль інфекцій часто ускладнений через брак ресурсів.

Крім цього, ситуацію погіршують гуманітарна криза, активна міграція населення та нестабільність у регіоні. Медики наголошують, що усі ці фактори створюють умови для швидкого поширення вірусу в регіоні, особливо з огляду на активні транспортні та торговельні маршрути.

Також у ВООЗ повідомляють про відсутність затверджених вакцин або спеціального лікування саме проти штаму Бундібугіо, який відрізняється від інших типів Еболи.

У свою чергу генеральний директор ВООЗ скликає Комітет з надзвичайних ситуацій, де експерти мають надати рекомендації країнам щодо стримування вірусу та можливих тимчасових обмежень там.

Вірус Еболи: які симптоми

Вірус було вперше виявлено у 1976 році поблизу річки Ебола на території сучасного Конго. Хвороба, спричинена вірусом Ебола, — це важке, часто смертельне захворювання людей і приматів. Адже вірус передається людям від диких тварин, таких як кажани, дикобрази та примати. Ебола поширюється при безпосередньому контакті з кров'ю, виділеннями, органами або іншими біологічними рідинами інфікованих людей, а також з поверхнями та предметами, забрудненими цими рідинами.

У середньому хвороба вбиває 50% інфікованих, а під час окремих спалахів летальність сягає 90%.

Серед симптомів: гостра лихоманка, сильний біль, блювота, діарея та масивні внутрішні й зовнішні кровотечі. На 5–7 день хвороби на шкірі з'являється характерний фіолетово-червоний висип. Він швидко перетворюється на великі пухирі, наповнені кров'ю, які тріскаються від найменшого дотику.

Через руйнування колагену та дрібних судин шкіра втрачає еластичність і буквально починає відділятися від м'язових тканин. Вірус знищує здатність крові згортатися, тоді вона починає витікати з очей, носа, вух, ясен та місць будь-яких уколів.

Новий спалах Еболи: що відомо

Нагадаємо, що новий спалах Еболи, який зафіксували в Конго, вже призвів до 65 смертей та 246 ймовірних випадків зараження. Відповідні органи охорони здоров’я Африки підтвердили новий спалах в цьому регіоні. Нинішній спалах став 17-м у Конго з того часу, як хворобу вперше було зафіксовано в країні у 1976 році.

Також після історії зі "щурами на лайнері" та нових заяв ВООЗ про хантавірус світ знову заговорив про ризик чергової глобальної епідемії.